Nyolc év alatt 7 milliárd közpénzt tolt bele a Fidesz-kormány a vajdasági sajtóba

8 év alatt 7 milliárd forintot kaptak a vajdasági médiumok az előző kormánytól a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül, derül ki az RTL Híradó összesítéséből.

A 2018 és 2026 közötti időszakban a legtöbb támogatást a Pannon RTV nyerte, 4,8 milliárd forintot kaptak a fideszes propagandaüzenetek közvetítésére. Második helyen áll a Magyar Szó lapkiadó, akik 1,8 milliárd forintot kaptak, harmadik helyen pedig a Hét Nap lapkiadó áll 80 millió forint támogatással.

Fotó: Molnár Edvárd

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban már bejelentette, hogy megkezdték a külföldre jutó médiatámogatások átvilágítását. Szerintük ugyanis a vajdasági magyar sajtó közpénzből kizárólag a Fidesz üzeneteit közvetítette. A Bethlen Gábor Alapkezelő szerint nem politikai alapon osztották a pénzeket.