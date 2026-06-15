A fehér felsőbbrendűség jelét mutathatta egy ellenőr a VAR-szobában, a FIFA vizsgálódik

A fehér felsőbbrendűség kézjelét mutathatta egy VAR-ellenőr az élő közvetítés alatt a Németország–Curaçao meccsen, a FIFA sajtóhírek szerint vizsgálatot indít az ügyben.

Shaun Evans, a VAR-szobát felügyelő ausztrál szupervizor a fordított OK-jelhez hasonló mozdulatot tett a kamera felé a németek nyitómeccse alatt, amikor a mérkőzés elején az élő közvetítésben a VAR-szoba játékvezetőit mutatták – írja az Athletic.

A mutató- és hüvelykujj összeillesztése a legtöbb embernek a minden rendben egyezményes jelének számít szerte a világon, de egy módosított verziója pár éve szélsőjobbos szimbólumként kezdett terjedni a megfelelő körökben. Ehhez a lefelé fordított kéz maradék ujjait kinyújtva kell tartani, miközben a két ujj szokás szerint karikát formáz.

A kirekesztés ellen küzdő Anti Defamation League szerint ez a kézmozdulat nem egészen tíz éve kezdett rasszista többletjelentést kapni. Eredetileg a 4chan környéki trollok kezdték terjeszteni vicceskedő átverésként azt a kamut, hogy az OK valójában a fehér felsőbbrendűség titkos jele a beavatottak számára.

Bár ennek addig nem volt semmi alapja, a trollkodós shitpostingolás után a média felkapta a témát, és ez megtette a hatását: ezután egyre többen kezdték a White Power mozgalmak környékén valóban politikai jelentéssel megtölteni a saját blöffjüket. Ahogy Pepéből, a békából egész szélsőjobbos ikonográfia nőtt ki, a megfelelő módon kivitelezett OK jel is elindult a maga karrierútján.

A jelentésadást utólag elkezdték kreativan megideologizálni is: a népi kézjel-etimológia szerint a három kinyújtott ujj a W, az egyenes karból kinyúló, hüvelyk- és mutatóujj által formált karika pedig a P lenne - vagyis WP, White Power, a testet öltött fehér felsőbbrendűség megnyilvánulása.

Volt már a sportbizniszben is példa arra, hogy ebből balhé lett: a 2024-es párizsi olimpia gördeszkaversenyén egy rendező hasonló mozdulata után vizsgálat indult, a NOB pedig végül eltiltotta az illetőt.

Ez látszik megismétlődni most a focivébén, miután Evans látszólag hasonló mozdulatot tett abban a néhány másodpercben, amikor a VAR-szobába váltott a közvetítés.

Az ausztrál játékvezető mozdulatát több néző mellett a labdarúgásban tapasztalható diszkrimináció ellen küzdő Fare hálózat is kiszúrta.

Szakértőink szerint a használt kézjel egyértelműen egy fejjel lefelé fordított „OK” kéz szimbólumra hasonlít, amelyet a globális szélsőjobboldali körökben a fehér hatalom” jeleként használnak

– adott ki közleményt a szervezet. Ők már fel is szólították a FIFA-t, hogy küldjék haza a világbajnokságról azonnali hatállyal a VAR-ellenőrt, és indítsanak az ügyben hivatalos vizsgálatot.

A FIFA jelezte, hogy tudnak az ügyről, és sajtóértesülések szerint vizsgálatot is indítottak – arról azonban még nincs hír, hogy szerintük is rasszista kézmozdulatról, vagy csak félreérthető kéztartásról van-e szó az ausztrál bíró részéről.