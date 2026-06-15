A Tisza-kormány elutasította az EU migrációs paktumának végrehajtását

Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását - mondta Pósfai Gábor belügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén, ahol az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust.

Pósfai Gábor Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Pósfai közölte, hogy a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás - tette hozzá a miniszter.

Elmondta, a tanácskozáson - ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták - volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket.

Múlt héten a Fidesz és a KDNP képviselői határozati javaslatban kezdeményezték az európai uniós migrációs paktum elutasítását. A javaslatban megállapítanák, a kormány minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú európai uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. (MTI)