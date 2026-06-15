Bántalmazás gyanúja miatt indult eljárás a rendőrök ellen, akik megvertek az elkapása után egy részeg ámokfutót

bűnügy

Szerdán délelőtt rendőrök üldöztek az Andrássy úton egy részegen vezető sofőrt, aki több motorost is elsodort. Az ámokfutót végül Budán, egy a Vár alatti zsákutcában fogták el. Az RTL felvételei szerint ekkor a földön fekvő, bilincselt férfit az intézkedés közben a rendőrök megütötték és meg is rúgták.

A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint a rendőrök ellen bántalmazás gyanúja miatt indult eljárás az ügyészségen.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt írta, hogy a büntetett előéletű férfi „a gyanú szerint június 10-én a rendőrök sérelmére egyebek között hivatalos személy elleni erőszak bűntettét követte el”. Egyben közölték azt is, hogy az eljárás során „felmerült a hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, így a Fővárosi Nyomozó Ügyészség azt külön ügyben vizsgálja”.

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