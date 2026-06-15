Felfüggesztett börtönt kapott a portugál rendőr, aki lelőtt egy zöld-foki szigeteki fegyvertelen férfit

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a portugál rendőr, aki 2024-ben lelőtt egy fegyvertelen, Zöld-foki-szigeteki származású férfit, számolt be róla a Reuters. Az ügy akkor többnapos zavargásokat váltott ki Portugáliában, és a bevándorlásról, a rendőri erőszakról, valamint a szélsőjobboldal szerepéről szóló politikai viták egyik jelképévé vált. A portugál szélsőjobb előretöréséről itt írtunk bővebben.

Fotó: LUIS BOZA/NurPhoto via AFP

A lisszaboni bíróság hétfőn bűnösnek mondta ki Bruno Pinto rendőrt emberölés miatt, és három és fél év börtönre ítélte, a büntetés végrehajtását azonban felfüggesztette. Az ítélet az amerikai jogban ismert second-degree murder kategóriájához áll közel, vagyis nem előre kitervelt emberölésről van szó.

Az ügy 2024 októberében robbant ki. A rendőrség szerint a 43 éves szakács, Odair Moniz egy rendőrautó láttán megpróbált autóval elmenekülni, az üldözés során balesetet szenvedett, majd ellenállt a letartóztatásnak. A korabeli hivatalos közlés még arról szólt, hogy a férfi kést rántott, emiatt nyitott tüzet a rendőr. A bírák úgy ítélték meg, hogy a rendőr jogos önvédelemből cselekedett, ugyanakkor aránytalan erőszakot alkalmazott.

Pinto ügyvédje azzal védekezett, hogy Moniznál kés vagy más szúróeszköz volt, a bíróság azonban a térfigyelő kamerák felvételei és más bizonyítékok alapján arra jutott, hogy a férfinál nem volt penge, amikor dulakodott és rugdosta a rendőröket, ráadásul a helyszínen sem találtak ilyen eszközt.

Moniz halála után több portugál városban zavargások törtek ki, a tüntetésekkel összefüggésben tizenhat embert letartóztattak, heten megsérültek. A rendőri erőszak ellen jogvédő szervezetek békés tüntetéseket szerveztek, miközben a szélsőjobboldali, bevándorlásellenes Chega a rendőrök mellé állt. A párt az Orbán Viktor által létrehozott Patrióták Európáért európai parlamenti szövetség tagja.

A politikai vita odáig fajult, hogy portugál politikusok, ügyvédek és ismert közéleti szereplők feljelentették a Chega elnökét, André Venturát és két párttársát, amiért nyilvánosan méltatták a lövést leadó rendőrt. Ventura azt mondta, hogy a rendőrnek „meg kellene köszönni”, és „vádemelés helyett ki kellene tüntetni”. A párt egyik képviselője a portugál köztelevízióban arról beszélt, hogy „ha a biztonsági erők többet lövöldöznének, nagyobb rend lenne az országban”, míg a párt egyik tanácsadója azért mondott köszönetet a rendőröknek, mert szerinte eggyel kevesebb bűnöző van az utcán. Arra ugyanakkor nem került elő bizonyíték, hogy Moniz bármilyen bűncselekményt követett volna el.

Az olyan jogvédő szervezetek, mint az SOS Racismo, valamint az ENSZ Faji Megkülönböztetés Felszámolásával Foglalkozó Bizottsága évek óta bírálják a portugál rendőrséget a túlzott erőszak alkalmazása miatt, különösen az afrikai származású emberekkel szemben. A Zöld-foki-szigetek akkori portugáliai nagykövete Moniz halála után úgy emlékezett rá, mint törvénytisztelő, békés, dolgozó emberre.