Felfüggesztették az MCC brüsszeli szervezetét, ami így több fontos uniós fórumról is kiszorulhat

Az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásából felfüggesztették az MCC kormányközeli agytröszt brüsszeli leányvállalatát, miután panasz érkezett amiatt, hogy a szervezet nem tüntette fel finanszírozási forrásait.

A Politico által megszerzett dokumentum szerint az EU Átláthatósági Nyilvántartásának (Transparency Register) titkársága e-mailben értesítette a szervezetet arról, hogy felfüggesztették a regisztrációját.

A döntés gyakorlati következményekkel is járhat. A levél szerint az MCC Brussels eleshet bizonyos uniós intézményi találkozóktól, emellett a jövőben nem vehet részt az Európai Bizottság által fontos jogszabályok megvitatására összehívott szakértői csoportok munkájában, és az Európai Parlament bizottsági meghallgatásairól is kiszorulhat.

A felfüggesztés előzménye, hogy a Corporate Europe Observatory panaszt nyújtott be az EU-hoz. Az átláthatósági szervezet szerint az MCC Brussels nem hozta nyilvánosságra a finanszírozási forrásait, emellett azzal is megvádolta a szervezetet, hogy „az Orbán-rendszer propagandáját terjeszti”.

Az MCC Brussels 2022-ben alakult. Egy pénzügyi beszámoló szerint 2024-ben több mint 6 millió euró támogatást kapott azzal a céllal, hogy „sajátos megközelítésével megismertesse és befolyásolja az európai döntéshozókat korunk politikai, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdéseiben”. A támogatás szinte teljes egésze a budapesti székhelyű Mathias Corvinus Collegiumtól érkezett.

Az MCC Brussels alapítója és ügyvezető igazgatója, Frank Furedi a döntésre reagálva azt közölte, hogy a szervezetet folyamatos kísérletek érik munkájának marginalizálására és elhallgattatására, mert szerinte megkérdőjelezik az uralkodó politikai ortodoxiákat. Az agytröszt saját meghatározása szerint kritikus álláspontot képvisel az Európai Unió klímapolitikájával szemben. Tavaly az Európai Parlamentben „A transzideológia fenyegetése” címmel szervezett rendezvényt, amelynek házigazdája a fideszes európai parlamenti képviselő, egyben megafonos influenszer, László András volt.

Az EU Átláthatósági Nyilvántartása több mint 17 500 szervezetet tart számon, amelyek uniós döntéshozók befolyásolására vagy lobbitevékenységre törekednek. A rendszer előírja számukra a pénzügyi adatok rendszeres nyilvánosságra hozatalát és a magatartási kódex betartását.

Az MCC Brussels közölte, hogy a döntést nem fogadja el, és minden rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz a felfüggesztés megtámadására.