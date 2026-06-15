Kovács Gergely nem indul újra a társelnökségért a Kutyapártban

Szeptemberben nem indul újra a társelnöki posztért Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) egyik vezetője, a XII. kerület polgármestere. A Magyar Hangnak adott interjújában a döntést azzal indokolta, hogy az nem volt szerencsés, hogy úgy volt társelnök két évig, hogy semmi ideje nem maradt a pártra a polgármesterkedés mellett. „Az elmúlt pár hónap is elvette a kedvem az országos politikától. Én úgy gondolom, hogy az eddigi húszéves tevékenységünk sok jót okozott ennek az országnak, rengeteg ember gondolkodásmódját jó irányba mozdította el, ehhez képest nagyon méltánytalannak érzem, amit a választás előtti időszakban kaptunk az egész fideszezéssel együtt, amiről én tudom, hogy nem igaz, de azt is, hogy milyen sokan elhitték” - mondta Kovács.

Döme Zsuzsanna és Kovács Gergely, az MKKP társelnökei Fotó: Kristóf Balázs/444

A 2026-os választáson a Kétfarkú Kutya Párt mindössze 51 965 szavazatot kapott, amivel az 1 százalékos küszöböt sem sikerült elérniük. Emiatt 686 millió forintnyi kampánytámogatást kell visszafizetniük az államnak. Kovács utólag úgy értékelte, hogy nem kellett volna elindulniuk a választáson. A támogatóiktól csak 151,3 millió forintot tudtak összekalapozni. Arról, hogy a fennmaradó összeget miből fizetik vissza, Kovács most azt mondta: „Szerintem sehogy, aki nekünk akart segíteni, az már adott pénzt. Még veszek pár lottószelvényt jövő héten, hátha!” A Magyar Államkincstár fizetési felszólítása ellen beadtak egy keresetet, valamint Magyar Pétert is kereste már, hogy az esetleges törvénymódosításról egyeztessenek.