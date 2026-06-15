Miniszteri biztost neveztek ki a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására

Vaskuti Gergelyt nevezte ki miniszteri biztosnak a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszer. Vaskuti feladata az lesz, hogy kivizsgálja azokat az eseteket, ahol már nyomozás, büntetőeljárás van folyamatban.

Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként. Részt vett egy olyan civil szervezet munkájában is, amely a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekeket támogatta táborokkal és mentorálással. Később nevelőszülői hálózatnál is dolgozott pszichológusként.

Az utóbbi években a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál dolgozott. Munkájában a gyermekeket érő visszaélésekre és jogsértésekre és ezek megelőzésére fókuszált. Kriminológusként a gyermekek szexuális kizsákmányolását, a fiatalkori bűnelkövetést, valamint a gyermekvédelmi szakellátás működési nehézségeit kutatta.

Vaskuti Gergely Forrás: Szociális -és Családügyi Minisztérium

„Olyan gyermekvédelmet akarunk, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, meghallani a jelzéseket, és megvédeni azokat, akik ránk vannak bízva.” – mondta dr. Kátai-Németh Vilmos szociális -és családügyi miniszter a kinevezés kapcsán.

Ugyanakkor hozzátette, a miniszteri biztos nem nyomozó. „Célja az egyéni felelősségeken túl az intézményi, közösségi és rendszerszintű hibák, mulasztások vagy működési zavarokat okozó tényezők megértése és az iránymutatás, hogy az érintett intézmények a jövőben hatékonyan tudják megelőzni a hasonló eseteket.”

Kátai-Németh Vilmos és Vaskuti Gergely Forrás: Szociális -és Családügyi Minisztérium

„Minden ilyen ügy mögött gyermekek állnak, akiket a megbízatással rendelkező szakembereknek kellett volna megvédeniük. Ezért a miniszteri biztos feladata nem ér véget a tények feltárásával. A feltáró munka eredményei alapján egyrészt olyan javaslatok születnek, amelyek megerősíthetik az érintett közösséget és hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben ne fordulhasson elő és ne maradhasson rejtve hasonló eset, másrészt segítséget és iránymutatást nyújt az érintett gyermekek, és közösségek számára a feldolgozás, a helyreállítás és a bizalom újjáépítése érdekében.” - mondta Vaskuti Gergely miniszteri biztos kinevezésekor.