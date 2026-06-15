Nem engedték be az Egyesült Államokba a szomáliai játékvezetőt, így is kifizeti a FIFA

Omar Abdulkadir Artan szomáliai labdarúgó-játékvezetőtől megtagadták a belépést az Egyesült Államokba, ahova a világbajnokságra érkezett, azonban ahogy a Reuters is írja, ennek ellenére megkapja a teljes versenydíjazást.

Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A Trump-kormány azzal az indokkal tagadta meg Artan belépését az országba, miszerint a férfinak „terrorista szervezetek feltételezett tagjaival” vannak kapcsolatai.

Artan, aki 2025-ben Afrika legjobb játékvezetője lett, az első szomáliai lett volna, aki a világbajnokságon bíráskodott volna, de az amerikai vám- és határőrség ezt megakadályozta a határon.

A Reuters azt írja, otthon „hősként fogadták”, az európai labdarúgó-szövetség, az UEFA pedig kinevezte őt a Paris St Germain és az Aston Villa közötti augusztusi UEFA-szuperkupa játékvezetőjének.