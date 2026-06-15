Nem szervezik meg idén a NER kedvenc közéleti fesztiválját, elmarad az MCC Feszt

„A kialakult helyzetre való tekintettel a 2026-os MCC Feszt nem kerül megrendezésre. A megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig minden érintett számára visszautaljuk” – közölte hétfő délután a Mathias Corvinus Collegium a Facebook-on.

A 2021-ben indult, Esztergomban rendezett MCC Feszt az évek során a kormánypárti politikusok és a NER-hez köthető think tankek mellett a nemzetközi konzervatív és alt-right szcéna ismert szereplőinek egyik fontos találkozóhelyévé vált. A zenei programokkal kiegészített közéleti fesztivál korábbi előadói között volt Dennis Prager amerikai konzervatív médiaszemélyiség, Gladden Pappin politológus, a Magyar Külügyi Intézet elnöke, Chris Rufo konzervatív aktivista, valamint Peter Thiel techbefektető és a PayPal társalapítója.

Ahogy korábban megírtuk, az MCC is nehéz helyzetbe került a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) átalakításáról szóló, 16. alkotmánymódosítással, amelyről ma szavaz az Országgyűlés. A változás kiemelten érinti a Fidesz ideológiai hátországának egyik legfontosabb intézményét: az Állami Számvevőszék adatai szerint a KEKVA-k összesen mintegy 3000 milliárd forintnyi állami vagyont kaptak, ebből az MCC-re több mint 500 milliárd forint jutott.

Az intézmény ugyanakkor folytatná működését: az MCC május végi közleményében jelezte, hogy ha a KEKVA mint jogi forma megszűnik, az intézmény más alapítványi konstrukcióban működne tovább. Közben petíció is indult az MCC megőrzéséért, amelyet Orbán Balázs, az intézmény kuratóriumi elnöke is megosztott. A kezdeményezést eddig mintegy 4200-an támogatták.