Németh Balázs két könyvet is kapott Tanács Zoltántól

Nem ért véget Németh Balázs okítása a Parlamentben: Tanács Zoltán, a Tisza Párt országgyűlési képviselője az Országgyűlés hétfői ülésére könyvekkel is készült. A tiszás politikus egy Micimackó-kötetet és George Orwell Állatfarmját vitte magával az azonnali kérdések órájára, majd mindkettőt felajánlotta fideszes képviselőtársának.

Tanács felszólalását óriási taps és hangos éljenzés fogadta. A könyvek átadását Németh Balázs korábbi felszólalására reagálva vezette fel, amelyben a korábbi híradós és egykori Fidesz-frakciószóvivő hosszasan aggódott a tervezett reformok miatt a közmédia pártatlanságáért.

„Tisztelt Ház! Nagy érdeklődéssel figyeltem Németh Balázs képviselő úr felszólalását. A múlt héten úgy tűnt, nincs otthon a meseirodalomban, de ma azért egy szép esti mesét hallhattunk tőle, például a közmédia függetlenségéről. Én hoztam egy Micimackót a biztonság kedvéért (felmutatja), hátha nincs otthon a könyvespolcon, ezt odaadom szívesen a beszéd végén. De most egy másik művet ajánlanék figyelmébe: George Orwelltől az Állatfarmot, és van egy mondás, ami nagyon híres ebből: minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Én azt hiszem, amikor a közmédiát működtették, akkor Önök ezt a könyvet vették bibliaként, és ez alapján működtették. Mert ha megnézzük, hogy az ellenzékiek mennyi szóhoz jutottak, és mennyi hiteles tájékoztatást kaphattak az elmúlt másfél évtizedben, akkor láthatjuk, hogy Önök azt gondolják, sokkal egyenlőbbek.”

A parlament hétfőn a médiatörvény és több kapcsolódó jogszabály módosításáról vitázott. A közmédia pártatlanságáért aggódó Németh Balázst a Médiatanács még 2020-ban marasztalta el, mert egy hírműsorban „megsértette a politikai hírekhez fűzött hírolvasói kommentár tilalmát”: az ellenzéket akkor „primitívnek, bunkónak és felháborítónak” nevezte. Arról pedig korábban részletesen is írtunk, hogyan jutott el a Kúria egy olyan döntésig, amelynek nyomán a köztévének gyakorlatilag soha többé nem kell ellenzéki politikust meghívnia.