Sürgősséggel tárgyalja a parlament a közmédia átalakítását

A parlament hétfőn megkezdi a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításának általános vitáját. Az Országgyűlés a indítványt sürgősséggel tárgyalja. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság hétfői ülése után az MTI-nek azt mondta, hogy a nemzetiségi szószóló javaslatára a parlament az indítványt nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja. Ez lehetővé teszi, hogy a törvényjavaslat általános vitája a megjelölt ülésnapon, de legkorábban a benyújtást követő két nap után megkezdődhessen.

A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi-MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre.

A Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés egyenkénti szavazással 4 évre hat, az országgyűlési képviselőcsoportok által jelölt tagot, 5 évre három, a médiaszakma által jelölt tagot választ. Három tagot a kormánypárti, három tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek. További három főre politikai szervezetnek nem minősülő médiaszakmai szervezetek adhatnak jelölést a Közszolgálati Tanács által lebonyolított jelölési eljárásban.