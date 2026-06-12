Vége az MTVA-nak, a teljes közmédia átalakul: jön a Sajtóalap és a Független Közmédia Testület

Média

A Tisza képviselői, Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat (pdf). A főbb változások a módosított törvényben a következők:

Megszüntetik a Közszolgálati Közalapítványt, ezzel egyidőben pedig létrehozzák a Független Közmédia Testületet.

A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma papíron a közmédia felett társadalmi kontrollt gyakorló szerv, ám alapvetően a korábbi kormánypárt volt többségben, ugyanis három tagot az egykori kormánypártok delegálhattak, három tagot az ellenzéki pártok, két tagot pedig a (csak kormánypárti megbízottakból álló) Médiatanács elnöke nevezhetett ki az élére.

A most létrejövő Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés egyenkénti szavazással 4 évre hat, az országgyűlési képviselőcsoportok által jelölt tagot, 5 évre három, a médiaszakma által jelölt tagot választ. Három tagot a kormánypárti, három tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek. További három főre politikai szervezetnek nem minősülő médiaszakmai szervezetek adhatnak jelölést a Közszolgálati Tanács által lebonyolított jelölési eljárásban.

A módosítás szerint jelenlegi formájában megszűnik az MTVA.

A törvénymódosítás szövege így fogalmaz: „A Testület gyakorolja az Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság felett.”

A törvényjavaslat alapjaiban írja át a közmédia és a független sajtó finanszírozását.

A közmédia finanszírozása átáll a hároméves költségvetési ciklusra (elsőként a 2028-as évtől), a közvetlen állami támogatást (közszolgálati hozzájárulást) pedig a háztartások száma alapján határozzák meg, és az infláció mértékével évente kötelezően indexálják. A jelenlegi formájában megszűnő MTVA elveszíti médiatámogatási funkcióját.

Az állami médiatámogatási feladatokat a Médiatanács alá tartozó Sajtóalap veszi át, amely a jelentős piaci adók reklámbevételének 2,5 százalékából, valamint frekvenciadíjakból és bírságokból kifejezetten a független, etikus és közösségi sajtótermékek és műsorszámok gyártását finanszírozza.

Nyílt pályázatokon választják ki a vezetőket.

A közmédia vezérigazgatói posztjaira és a Médiatanács tagságára nyílt szakmai pályázatot és

online közvetített, nyilvános meghallgatásokat vezetnek be,

a jelölési folyamatba pedig beemelik a politikai ellenzéket és a civil szakmai szervezeteket is, teljesen kizárva a közvetlen pártpolitikai tisztségviselőket.

EU-s jogharmonizáció

A módosítás közvetlenül beépíti a magyar jogrendbe az európai médiaszabadságról szóló rendelet (EMFA) szabályait, és az Európai Unió Bíróságának korábbi ítéletére reagálva eltörli a rádiófrekvenciák automatikus megvonását az ismételt, de csekély súlyú jogsértések esetén.

A törvény a tervezet szerint a kihirdetése utáni napon lép hatályba. Magyar Péter egyik kezdeti ígérete volt, hogy „beszántja” az MTVA-t abban a formában, ahogy a Fidesz-kormány alatt működött. Ezt a közmédia stúdiójában is elmondta. „Ennek a hazugsággyárnak a kormányalakítás után vége van” – fogalmazott a miniszterelnök. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig úgy fogalmazott, két lépésben alakítják át a közmédia működését. Ez a mai volt az első lépés.

Média Sajtóalap közszolgálati közalapítvány közmédia törvénymódosítás duna médiaszolgáltató nonprofit zrt. EMFA Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Független Közmédia Testület Európai Unió Bírósága mtva Médiatanács kulcsár krisztián Melléthei-Barna Márton Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság országgyűlés Hantosi István
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter a közmédiában: Ennek a hazugsággyárnak a kormányalakítás után vége van

A Kossuth rádióban, majd az M1 reggeli adásában szerepelt a Tisza elnöke. Egészen más hangulatúak voltak az interjúk, mint amikhez hozzászoktunk, amikor Orbán Viktor járt a közmédiában.

Haász János
belföld

Tarr Zoltán: Két lépésben alakítjuk át a közmédiát

A kormány ennek részeként társadalmi egyeztetést is indít arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata.

Herczeg Márk
Média