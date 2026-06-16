A Grigorovics Admirális nevű orosz fregatt figyelmeztető lövést adott le egy brit jachtra

A brit védelmi minisztérium vizsgálja azokat a jelentéseket, amik szerint egy orosz fregatt, az Grigorovics Admirális figyelmeztető lövéseket adott le egy, a Wight-szigettől délre kb. 30 km-re hajózó brit jacht 500 méteres körzetében. A jachtról nem jelentettek sérüléseket vagy károkat, és folytatta útját. A HMS Tyne egyik csónakja felkereste a jachtot, hogy adatokat gyűjtsön, és ellenőrizze, hogy a legénység biztonságban van-e.

A Grigorovics admirális Szentpétervárnál 2025. július 27-én. Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

Az incidens pár nappal azután történt, hogy az Egyesült Királyság lefoglalt egy Oroszországhoz köthető olajszállító tartályhajót a Wight-sziget partjainál. Ez volt az első alkalom az Ukrajna elleni háború kezdete óta, hogy brit erők vezettek egy szankcionált hajó lefoglalására irányuló műveletet.

A védelmi minisztérium közölte: „Vizsgáljuk a Csatornában történt incidensről szóló jelentéseket.” Védelmi források ugyanakkor azt mondták, elszigetelt epizódként kezelik az esetet, ami nem kapcsolódik a Szmirtosz brit feltartóztatásához – írja a Guardian.