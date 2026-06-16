A hét második felétől nagyon-nagyon meleg lesz

Egyre több napsütés és napról napra emelkedő hőmérséklet vár ránk, a hétvégére 35 fok körüli csúcsértékek jöhetnek – írja az Időkép.

Ugyan a hét elején még hűvösebb levegő érkezett a Kárpát-medencébe, de ez hamarosan változik, a kontinens nagyját forró légtömeg árasztja el – napról napra egyre melegebb lesz.

Kedden már jellemzően 25 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk, szerdán 26–31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.

A hét második felétől kánikula várható, egyre nagyobb mértékben emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet, a hétvégén 35 fok körüli maximumokra készülhetünk, helyenként 36-38 fok is várható.

Alapvetően sok lesz a napsütés, szerdáig még kialakulhatnak záporok, ezek azonban a hét haladtával egyre ritkábbak lesznek.

Az Időkép figyelmeztet, hogy bár csábító lehet a hétvégi strandolás, az erősödő UV-sugárzásra érdemes odafigyelni.