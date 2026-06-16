A ZDF utólag helyesbítette az adását, amiben azzal vádolták Elon Muskot, hogy ő robbantotta ki a belfasti embervadászatot

Helyreigazítással felérő változtatásra kényszerült a német közszolgálati ZDF tévécsatorna, miután felszólító levelet kaptak egy Elon Musk által megbízott német ügyvédi irodától. Musk korábban „felháborító hazugságnak” nevezte azokat a súlyos állításokat, amiket a csatorna egyetlen tweet és néhány retweet alapján tett róla.

A konfliktus forrása az a fosztogatásba, gyújtogatásba és erőszakba forduló, többnapos tüntetéssorozat volt, ami Észak-Írország fővárosában, Belfastban tört ki azután, hogy június 8-án egy évek óta ott élő szudáni menekült férfi a nyílt utcán konyhakéssel támadt egy 44 éves, mozgássérült helyi férfire, akinek kivágta az egyik szemét és olyan brutális sérüléseket okozott neki, hogy az áldozat alig élte túl. Emiatt napokig tartó migránsellenes zavargások törtek ki. A megvadult tömeg járműveket és nem fehér bőrszínű lakosok tulajdonában lévő járműveket, boltokat és lakásokat gyújtott fel, migránsokat üldözött és összecsaptak a rendőrökkel is.

A konfliktiussorozat kirobbanása után Tommy Robinson brit szélsőjobbos aktivista és a Restore UK nevű pártot vezető Rupert Lowe is posztokban buzdított a tiltakozásra, Musk pedig reposztolta ezeket a bejegyzéseket a tulajdonában lévő X-en. Majd június 9-én egy tweetben arról értekezett, hogy „Csak az ISMÉTLŐDŐ és HANGOS tüntetések hozhatnak változást!” . Három napra rá következett a ZDF adása, „Belfasti zavargások - Hogyan tüzelte Musk a tüntetőket” címmel. Ez a szegmens a következő felvezetéssel indult:

„A rasszista csőcselék migránsvadászatra indult. Erre egy brit szélsőjobboldali szélsőséges és a techmillioms Elon Musk szólította fel őket.”

Musk csípőből kiposztolta, hogy a „felháborító hazugság” miatt perelni fogja a ZDF-et. Most kiderült, hogy tényleg jogi segítséget vett igénybe. Az a tény, hogy a közszolgálati csatorna Musk ügyvédjének levelét kézhez kapva megváltoztatta a videót és kiszedte a nehezményezett mondatot, arra utal, hogy az ő ügyvédjeik szerint sem volt védhető az a fenti, egymondatos tweetre és néhány retweetre alapozott állításuk, hogy Musk bárkit embervadászatra szólított volna fel.

(via Politico)