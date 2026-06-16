Agyonlőtték Robert Kuzovkov orosz ellenzéki művészt Kelet-Lengyelországban

Egy lengyel ügyész közlése szerint agyonlőtték Vlagyimir Putyin egyik orosz bírálóját a kelet-lengyelországi Biała Podlaska városában. A támadás során hétfőn öt lövést adtak le az áldozatra, köztük egyet a fejére – mondta Marcin Kozak, a lublini kerületi ügyészség szóvivője, aki szerint az ügyben két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek, de egyelőre nem emeltek ellenük vádat.

A helyi sajtó az áldozatot Robert Kuzovkovként azonosította, aki a Szemjon Szkrepeckij művésznéven is ismert volt. Orosz képzőművész és performanszművész volt, aki az orosz elnökkel szembeni kritikájáról vált ismertté, és Lengyelországban élt. Kozak megerősítette, hogy az áldozat – akit az ügyészség Robert K.-ként nevezett meg – olyan művészeti tevékenységet folytatott, amivel bírálta az orosz hatóságok jelenlegi lépéseit.

Három nappal a meggyilkolása előtt Szkrepeckij Berlinbe utazott az Oroszország Napja alkalmából. A június 12-i ünnep annak állít emléket, hogy az ország a Szovjetunió összeomlása előtt kinyilvánította szuverenitását. A Meduza szerint Berlinben tiltakozó akciót hajtott végre, aminek központi eleme egy ikonra emlékeztető karikatúra volt Sztálinról és Putyinról. Kozak szerint az áldozat személyazonossága a nyomozás egyik kulcsfontosságú eleme lesz.

Szemjon Szkrepeckij berlini akciója Oroszország napján Fotó: Vasily Krestyaninov/SOPA Image/Vasily Krestyaninov / SOPA Images via Reuters Connect

Lengyelország szerint az, hogy az ország az ukrajnai katonai és egyéb szállítmányok egyik fő tranzitközpontjává vált, célponttá tette az orosz hírszerzés számára. Moszkva ügynökei egyrészt információkat próbálnak gyűjteni a Kijevnek nyújtott támogatásról, másrészt szabotázsakciók végrehajtásában is érdekeltek lehetnek.

Jacek Dobrzyński, a lengyel különleges szolgálatokért felelős miniszter szóvivője közölte, hogy a Belső Biztonsági Ügynökség szorosan együttműködik a rendőrséggel és az ügyészséggel az ügy kivizsgálásában.