Döntetlenekkel kezdtek a közel-keleti nagyhatalmak

Szaúd-Arábia és Irán is 1-1 pontot szerzett első mérkőzésén a 2026-os világgbajnokságon. A magyar idő szerint hétfőről keddre virradó éjszaka játszott meccseken elért döntetleneknek azonban egészen más az értéke.

Szaúdiak ünneplik első góljukat Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Az első meccset a szaúdiak játszottak Uruguay ellen abban a H csoportban, amelynek első mérkőzésén a spanyolok hiába egykapuztak 90 percen át a Zöld-foki szigetek ellen, képtelenek voltak gólt szerezni. A kétszeres világbajnok dél-amerikaiak így nagy lehetőséget kaptak, hogy a szaúdiak legyőzésével határozott lépést tegyenek a továbbjutás felé.

Az uruguayiak szövetségi kapitánya az a Marcelo Bielsa, aki 2002-ben hazája, Argentína, 2010-ben pedig Chile kispadján ülhetett a világbajnokságon. A fanatizmusáról és unortodox módszereiről ismert Bielsa döntéseit már az e meccs előtt is sokan megkérdőjelezték Uruguayban, a Miamiban elért 1-1 után pedig még többen fogják.

Uruguay a Bielsára jellemző módon dominálva kezdte a meccset, de kisebb-nagyobb helyzeteik rendre elakadtak a meccs legjobbján, a szaúdi kapus Mohammed al-Owaison. De a szaúdiak sem voltak veszélytelenek, és végül a 41. percben egy szöglet utáni lepattanóból a középhátvéd Amri révén meg is szerezték a vezetést. A második félidőben az uruguayiak még többet támadtak, al-Owais még nagyobbakat védett, de a 80. percben már ő is tehetetlen volt, amikor egy fejest még kivédett, a kipattanó labdát viszont Maxi Araujo bevágta.

Szaúd-Arábia KSA 1 - 1 Uruguay URU Vége H csoport A. Al Amri 41 ' M. Araújo Vilches 80 ' A. Al Amri 44 '

A döntetlennek a szaúdiak örülhettek – és azok a spanyolok is, akiknek így kevésbé fáj, hogy képtelenek voltak nyerni az első meccsükön.

Új-zélandi-iráni harc a labdáért Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

A hétfői vébénap utolsó meccsén viszont a másik közel-keleti nagyhatalom, Irán volt az esélyesebb. Igaz, az iráni csapatnak és drukkereknek egyaránt nehéz volt az utóbbi hónapokban a focira koncentrálni, és sokáig még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán ott lehetnek-e az észak-amerikai világbajnokságon. Végül kiutazhattak, és így Irán a Los Angeles melletti Inglewoodban egy olyan országban léphetett pályára, amellyel háborúban áll.

Az ellenfél az az Új-Zéland volt, aminek a 48 csapatos világbajnokságokon egészen addig bérelt helye van, amíg nem képesek az egyetlen óceániai csapatnak járó helyet elveszíteni Vanuatu vagy a Salamon-szigetek ellen. Viszont ezeken a vébéken garantáltan minden meccsen ők tűnnek majd az esélytelenebbnek.

Ennek ellenére Új-Zéland kétszer is vezetést tudott szerezni a meccsen, és nem is játszottak alárendelt szerepet. Irán viszont mindkétszer egyenlíteni tudott. Elijah Just a 7. percben szerzett góljára a 32-ben Rezaiean válaszolt, majd miután az 54. percben Just ismét betalált, tíz perccel később Mohebi egy tökéletes fejessel egyenlített.

Irán IRN 2 - 2 Új-Zéland NZL Vége G csoport R. Rezaeian 32 ' M. Mohebi 64 ' E. Just 7 ' E. Just 54 ' E. Hajsafi 89 '

Ennek az eredménynek egyértelműen Új-Zéland örülhet jobban. A G csoport előző meccsén Belgium és Egyiptom is döntetlent játszott, így itt is mindenkinek 1 pontja van az első kör után. A harmadik fordulóban minden bizonnyal a továbbjutásért rendezett Egyiptom-Irán nagy derbinek ígérkezik.