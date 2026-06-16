Orbán választási veresége miatt üres a kassza a Fradinál, ezért nem hosszabbítottak vele – állítja a távozó svájci védő

A dán Boldnak nyilatkozott a Ferencvárost két év után, két hete otthagyó dán születésű, de svájci válogatott hátvéd, Stefan Gartenmann – vette észre a Mandiner.

Stefan Gartenmann, a Ferencváros játékosa (b) és Karakó Ferenc játékvezető az NB I. 12. fordulójában a FTC–MTK meccsen a Groupama Arénában 2025. november 1-jén. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Gartenmann szerint eleinte azt mondták neki, hogy szeretnének vele hosszabbítani, „de aztán jött ez az egész választási hercehurca Orbán Viktor körül, és hát Magyarországon a futball szorosan összefügg azzal, ami a politika felsőbb szintjén történik”. Azt mondta:

„Szóval szerintem most egy kicsit üres a kassza, és így végül én is azok közé tartoztam, akik mégsem kaptak új szerződést.”

A Bold arról ír, hogy ugyan Magyar Péterről azt mondják, a labdarúgás támogatója, ő és a Tisza Párt inkább arra koncentrálnak, hogy a pénzt az államkasszába juttassák, és egészségre, oktatásra meg társadalmi fejlesztésekre költsék. „Ez nagy hatással lesz a klubok pénzügyeire, és egyúttal azt is jelenti, hogy a Ferencvárosnak sok területen kell majd spórolnia. Az én esetemben is azt hitték, találnak majd pénzt az új szerződésre, de végül kiderült, hogy ez nem lehetséges” – mondta Gartenmann, aki sajnálja, hogy el kellett jönnie, mert az összes eddigi állomáshelye közül Budapestet szerette a legjobban, és az elmúlt két év szakmailag is sikeres időszak volt (bajnoki cím, Magyar Kupa-győzelem, európai kupaszereplések).