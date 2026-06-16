Párosban térnek vissza Wimbledonba a 44 és 46 éves Williams nővérek

Serena és Venus Williams Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

Újra összeáll a Williams nővérek teniszpárosa, miután szabadkártyával elindulhatnak Wimbledonban - jelentették be a patinás verseny szervezői. Serena Williams négy éve vonult vissza, a 2022-es US Openen elszenvedett veresége után és a múlt héten tért vissza Wimbledon egyik előversenyén, a londoni Queen's Clubban. Itt is párosban indult, a 19 éves kanadai Victoria Mboko partnereként. Az első meccsükön rögtön kiejtették a torna 3. kiemelt párosát, de Mboko utána megsérült, így nem tudták folytatni a versenyt.

Venus Willams hivatalosan ugyan sosem vonult vissza, de 2024 és 2025 között nem játszott meccset.

A tenisz legendás testvérpárja korábban hatszor nyert párosban Wimbledonban, legutóbb pont tíz éve, amikor Serena egyesben is győzött. Szólóban Serena összesen hétszer, míg Venus ötször nyerte meg a tornát.

Az egyetemes sport legsikeresebb női testvérpárosa utolsó wimbledoni győzelmük idején Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Ha győznének, az már csak a koruk miatt is sosem volt, rekorddöntő diadal lenne. Grand Slam-tornán az együtt legidősebb győztes páros, a tajvani Hszie Szu-vej és a cseh Barbora Strýcová duója 74 éves és 303 napos volt, amikor 2023-ban megnyerték Wimbledont. Ha jól számoltam, a Willams nővérek ketten együtt 90 évesek és 314 naposak lennének.