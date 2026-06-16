Ugyanazon a napon indítottak el négy egyesületet Győrben és környékén, ezek összesen 105 millió forint támogatást kaptak az NKA feketekasszájából, a NAV nyomozást rendelt el

Nyomozást rendelt el a NAV a győri és Győr környéki furcsa NKA-támogatások ügyében, Kósa Roland alpolgármester feljelentése után – írja a politikus a közösségi médiában. Kósáék négy, ugyanazon a napon indított egyesületet találtak, amelyek összesen 105 millió forint állami támogatást kaptak az NKA feketekasszájából, és amelyek mindegyikében képviseleti jogosultsággal rendelkezik Juhász Balázs abdai fideszes önkormányzati képviselő, a bécsi Fidelitas alapító elnöke.

Az alpolgármester szerint azután kezdtek vizsgálódni, hogy kiderült, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a választások előtt egy ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintot osztott ki sokszor helyi és nem helyi fideszesekhez köthető szervezeteknek. Az ügyben költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – Kósa Roland szerint a győri esetet is egy, az NKA-ügyben már folyamatban lévő büntetőeljárással vonták össze.

Hankó Balázs Fotó: Németh Dániel/444

Kósa szerint négy egyesület, a Fiatalok Külügyi és Kultúr Egyesülete, a Fiatalok Sport és Kultúr Egyesülete, a Polgári Sport Kör Egyesület és a HD Sport Egyesület összesen 105 millió forintot kapott 2025. november 19. és 2026. január 22. között.

„Mindegyik egyesület bejegyzési eljárását ugyanazon a napon indították, mindegyik egyesület alapszabályát ugyanazon a napon fogadták el” – írja Kósa. Az egyesületek előző évekre vonatkozó beszámolói tavaly júliusban ugyanabban 11 másodpercben érkeztek be, ráadásul két egyesület adószáma felcserélve jelent meg a beszámolókon. Ezek alapján 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben 0 forint bevételük és kiadásuk volt, „magyarán szólva nem csináltak semmi értelmezhetőt”.

„Dühítő, hogy üres egyesületekhez folyik a közpénz, miközben értékteremtő helyi szervezetek anyagi nehézségekkel küzdenek” – írta Kósa, aki költségvetési csalás és hivatali visszaélés miatt tett feljelentés, amire reagálva a NAV nyomozást indított.