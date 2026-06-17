Akkora az üzemanyaghiány, hogy már korlátozásokat vezettek be az orosz benzinkutakon

Az orosz energetikai infrastruktúra elleni ukrán támadások egyre jobban fokozzák az üzemanyaghiányt Oroszországban. Egy Agentstvo online portál kutatása szerint, amit a Der Spiegel szemlézett az ország számos benzinkútján már jegyrendszer működik, és nagyjából minden negyedik benzinkút vezetett már be korlátozást a benzinértékesítésre.

A jelentés szerint a Tatneft kedden országszerte az összes kútján korlátozást vezetett be, a magánszemélyek legfeljebb 30 liter benzint és 60 liter gázolajat vásárolhatnak. A vállalkozások vásárlásait 300 literre korlátozták. A Tatnyeft több mint 850 benzinkutat üzemeltet Oroszországban.

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A mintegy 2200 kutat üzemeltető Rosnyeft a kútjain a kannás benzin értékesítését tiltotta be, de így járt el a közel 500 kúttal rendelkező Bashnyeft és a TNK is. A több mint 2800 kúttal rendelkező Lukoil 100 literre korlátozta az értékesítést.

A helyzet különösen nehéz az annektált Krímben, valamint az oroszok által megszállt ukrán területeken: Donyeckben, Luhanszkban, Zaporizzsjában és Herszonban. Donyeckben néha csak napi néhány órára árulnak üzemanyagot. Luhanszkban és Zaporizzsjában hivatalosan legfeljebb 20 literes mennyiséget lehet venni, sőt ott tilos a kannákban történő értékesítés is.

Az orosz energiaügyi minisztérium kezdetben tagadta, hogy az ukrán támadások miatti benzinhiányból erednek a korlátozások, majd végül elismerte, hogy mindez „ideiglenes nehézségekhez vezetett az üzemanyag-ellátásban számos déli régióban”.