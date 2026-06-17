Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone Budapesten forgat, két teljes napra leállítják emiatt a 2-es metrót

Június 20. szombat üzemkezdettől június 21. vasárnap üzemzárásig nem jár az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal lehet utazni, olvasható a BKK-infón. Az okot is megjelölik: filmforgatás.

A pótlóbuszokon túl a BKK alternatív járatokat ajánl: a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E buszokat.

Arnold Schwarzenegger Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto

Hogy milyen filmforgatás indokol két teljes napnyi nem közlekedést a 2-es metróvonal nagyobbik felén, arra nem tér ki a közlemény, a Telex viszont megírta. Információik szerint amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le azt, jegyzi meg a lap.

Egy ilyen forgatást meg lehet valósítani bármelyik metróvonalon, de hogy két teljes napra leálljon a forgalom az M2-es legforgalmasabb részén, azt túlzásnak tartják, mondta a Telexnek Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője.