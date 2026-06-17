Az Európai Bizottságnak bejön, hogy a Magyar-kormány kinyírta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Az Európai Bizottság üdvözli a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését mint a jogállamiság helyreállítása felé tett fontos lépést – mondta a Népszavának Michael McGrath jogállamiságért és igazságügyért felelős uniós biztos. McGrath a lapnak hangsúlyozta: látják az új kormány elköteleződését a reformok iránt.

Az uniós biztos azután beszélt erről, hogy a tagállamokat képviselő Tanácsban meghallgatták Bíró-Nagy Andrást, a Miniszterelnökség államtitkárát az uniós alapértékekről.

Mindez az úgynevezett hetes cikkelyes eljárás keretében történt, amit még 2018-ban kezdeményezett az Európai Parlament, mert Magyarországon sérültek az EU alapvető értékei. Ennek a folyamatnak a végén fel is függeszthették volna Magyarország szavazati jogát. Most az a kérdés a Népszava cikke szerint, hogy mikor lehetne mégis vége a folyamatnak. Ehhez az Európai Parlamentre is szükség van, mivel ők kezdeményezték az eljárást. Ősszel EP-delegáció érkezhet Magyarországra, hogy értékelje a reformokat. Hogy elégségesek-e az elmúlt hetekben bejelentett átláthatósági és korrupcióellenes reformok, arra hivatalosan még nincs válasz.

Lánczi Tamás, a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője Fotó: Kristóf Balázs/444

Bíró-Nagy szerint az új magyar kormány hivatalba lépése óta eltelt öt hétben olyan reformokat indított el, amelyek egyértelműen bizonyítják Magyarország elkötelezettségét a jogállamiság és az átláthatóság mellett.

A Népszava ugyanakkor kitérő választ kapott arra a kérdésére, hogy a Bizottságban mit szólnak hozzá, hogy Magyarország nem tartja be a migrációs és menekültügyi törvénycsomagot. Ez a jogszabálycsomag kötelező Magyarországra nézve, ráadásul napi egymillió eurós büntetést kell fizetni, mert a korábbi magyar szabályok az azóta átalakult uniós jogba ütköztek. Michael McGrath azt mondta, a Bizottság támogatja a magyar kormányt a migrációs paktum átültetésében, és Magyarország választhat, ha nem akar kvóta alapján menekülteket befogadni.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt – úgy is, mint az Orbán-korszak legundorítóbb szervezetét – ebben a cikkünkben búcsúztattuk el.