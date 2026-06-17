Bíróság tiltotta meg a kolumbiai államfőnek, hogy az X-en kampányoljon

Négy nappal a kolumbiai választás második fordulója előtt egy bíró megtiltotta Gustavo Petro elnöknek, hogy választási célokra használja X-fiókját – írja az MTI.

A közösségi médiában rendkívül aktív Petro több, a választással kapcsolatos bejegyzést is közzétett. Az államfő a baloldali jelöltet, Iván Cepedát támogatja, aki jobboldali riválisával, Abelardo de la Espriellával mérkőzik meg vasárnap. Petro bejegyzéseiben nemcsak Cepeda mellett állt ki, hanem bíráló megjegyzéseket is tett annak ellenfelére, igaz, név említése nélkül. Kedden például azt írta, hogy az egyik jelölt bűncselekményt követ el azzal, hogy „üldözi” a baloldalt.

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Egy medellíni bíró szerint Petro bejegyzései sértik a legfőbb közigazgatási bíróság egy korábbi határozatát, amiben már felszólították az elnököt, hogy ne tegyen választással kapcsolatos utalásokat az X-en.

A bíró most elrendelte, hogy az államfő „tartózkodjon” választási propaganda, illetve olyan üzenetek terjesztésétől, amik célja valamelyik jelölt előnyben részesítése vagy hátrányos megkülönböztetése.

A bíróság emellett megtiltotta Petrónak, hogy az elnöki hivatal hivatalos csatornáin választással kapcsolatos témákat tárgyaljon, illetve hogy nemzeti vagy nemzetközi eseményeken utaljon rájuk. A tilalom vasárnap helyi idő szerint 16 óráig, a szavazóhelyiségek zárásáig marad érvényben.