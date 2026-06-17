Magyar ember nem fogyaszt – utolsók vagyunk az Eurostat friss ranglistáján, igaz, nem egyedül, hanem a lettekkel párban

A magyar háztartások végső fogyasztása az európai uniós átlag 73%-án állt 2025-ben, ezzel Lettországgal holtversenyben az utolsó a tagországok között – ismerteti a friss Eurostat-jelentést a Portfolio. A lap szerint a 2025-ös fogyasztásra most érkezett először uniós szintű összehasonlítható statisztika.

A kép nem sokat változott az előző évhez képest, de a kis elmozdulások Magyarország számára kedvezőtlenek voltak. 2024-ben Lettország lakosságának végső fogyasztása volt az utolsó az uniós átlag 72%-ával, míg Magyarország Bulgáriával holtversenyben az utolsó előtti helyen állt 73%-kkal. 2025-ben a bolgár és a lett mutató javult, így most a lettekkel karöltve a rangsor végére kerültünk, közvetlenül a 74%-on álló észtek mögé. A bolgárok 77%-ra javítottak.

Fogyasztani készülő magyarok a megnyitásra váró Primarkban, 2024 májusában Fotó: Bankó Gábor/444

A közép-európai uniós tagországok közül Románia messze előttünk van 86%-kal, Szlovákia 77, Csehország 83, Lengyelország 88%-on áll.

A listát Luxemburg vezeti 145 százalékkal, a dobogóra Németország (120%) és Hollandia (119%) fért még fel.

A magyar relatív fogyasztási szint a fejlettségi szintünkhöz képest is alacsony, írja a Portfolio.