Orbán szerint fantasztikus országot csinált 16 év alatt, az egészségügy nagyon sokat fejlődött, a Tiszának is vétóznia kellene Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót a Patrióta pártszövetség csütörtöki csúcstalálkozója előtt, de mondani igazán csak egy dolgot akart: azt hangsúlyozni újra, hogy a választási bukása nem jelenti azt, hogy a szuverenista jobboldalnak máshol is leáldozott volna.

„A Fidesz veresége nem változtat azon a szerintem történelmileg determinisztikus tényen, hogy Európában folytatódik a patrióták előretörése. Egyetlen választási vereség sem írja ezt felül” - hangoztatta a Fidesz elnöke, aki szerint a bevándorlásellenes és szuverenista pártok Európában a következő években tovább erősödnek majd.

„Azt az üzenetet akarom átadni, hogy bár Magyarországon a Fidesz vereséget szenvedett, ez nem változtat a mi külpolitikánkon, a Fidesz elkötelezett támogatója marad a patrióta mozgalomnak”

– mondta Orbán Viktor, azt hangsúlyozva, hogy a cseh Babiš révén az ő veresége után is lesz patrióta miniszterelnök az Európai Unióban. Orbán szerint a következő, nagy áttörésre esélyes ország patrióta szempontból Ausztria, és mint mondta, hétvégén ott lesz ő is Bécsben a jobboldali FPÖ születésnapi rendezvényén.

Vivát Le Pen, Trumpról most ne beszéljünk

Orbán mellesleg hitet tett a bűncselekményekkel vádolt Marine Le Pen mellett is, akinek az ügyében júliusban dönt majd a bíróság, és könnyen eltilthatják a francia elnökválasztáson való indulástól is. Orbán most azt mondta, hogy a Fidesz jelentős részben Le Pen személye miatt választotta a Patrióta pártcsaládot a többi jobbos szövetséggel szemben, miután távoztak az Európai Néppártból.

„Mi őt egy legendának tartjuk. Most, hogy a lex Orbánnal akarnak engem kizárni, külön szimpátiám az övé, mert ővele is hasonlóképpen akarnak elbánni”

– mondta Le Penről, úgy biztosítva őt a támogatásáról, hogy ezzel ki nem mondva azért Le Pen párton belüli riválisát, a mérsékeltebb irányba húzó Bardellát is leszólta.

A patrióta pártok számára nemcsak a Fidesz veresége jelent problémát mostanában, nagyobb nehézséget okoz az EU-szkeptikus szervezeteknek, hogy Donald Trump támogatása most már inkább jelent tehertételt, mint előnyt a számukra. Orbán a sajtótájékoztatóján elmondottak szerint Trump szövetségeseként és kvázi magyar hangjaként nem akarja ezt a kérdést kiélezni. Ezt ő úgy csomagolta be, hogy a patrióta pártok, mivel alapvetően nemzeti érdekeket képviselnek, nem akarnak minden fontos kérdésben egységes álláspontot kialakítani, így Amerikával kapcsolatban sincs erre szükség - szemben például a migráció, a klímaügy vagy az energiapolitika témájával, ahol ez lehetséges.

A volt miniszterelnök az esetleges nemzetközi karrierjéről szóló találgatások kapcsán azt mondta, valójában soha nem merült fel komolyan, hogy ő lehetne a Trump-féle Béketanács elnöke, ez csak egy nemzetközi politikai pletyka.

Egy fantasztikus ország

A Fidesz történelmi vereségéről Orbán Brüsszelben főleg a gazdasági okokat és a külső tényezőket hangsúlyozta. Arról beszélt, hogy 2022 után hiába próbálta, nem tudott olyan gazdaságpolitikai utat találni, amin a magyar gazdaság akkor is fejlődhet, ha az Európai Unió nem képes növekedni.

„Ezt próbáltam, de nem sikerült megtalálni. Nagyon nehéz Magyarországot sikeresen tartani, ha Európa nem ebbe az irányba halad” – mondta. A neki nem tetsző kérdéseket egy-egy szóval lekeverő Orbán máskülönben úgy beszélt, mintha egy nagyon sikeres országot hagyott volna hátra.

„Mi egy fantasztikus országot csináltunk 16 év alatt, számos, Európában példátlan sikerrel”

– mondta, és leginkább a foglalkoztatottságra és a bevándorlók hiányára hivatkozott.

Micsoda kórházak

A 444 kérdésére, hogy nem kellett volna-e a vizionárius világmegfejtések helyett inkább többet foglalkoznia olyan húsba vágó szakpolitikai kérdésekkel, mint az oktatás vagy az egészségügy állapota, azt válaszolta, hogy a kis és nagy dolgok kiegészítik egymást a kormányzásban, és ő igenis rengeteget foglalkozott az oktatással és az egészségüggyel. „2010-ben a kórházak sokkal rosszabb állapotban voltak, mint most. Nagy eredményeket értünk el az egészségügy területén” – állította, és azzal ütötte el a kritikákat, hogy ezek olyan területek, ahol soha nem lesz mindenki elégedett.

Bár Orbán a Fidesz-kongresszus után most is magára vállalta a felelősséget a választási vereségért, de arra, hogy konkrétan milyen hibákat követett el, nem mondott semmit. A belső vitákról annyit árult el, hogy voltak ilyenek, és többen félfordulatot szorgalmaztak a párton belül bizonyos ügyekben, de ő nem kívánt változtatni – ezt most is alapvetően erényként mondta –, azt hangsúlyozva, hogy ő kuruc.

Vétó!

Arról, hogy a Tisza-kormány jó úton halad afelé, hogy hazahozza a befagyasztott uniós forrásokat, Orbán azt mondta, hogy a kormányváltás után Magyarország taktikát váltott: míg a Fidesz-kormány vétóval válaszolt arra, hogy szerinte az Európai Bizottság pénzügyileg zsarolta őket, Magyar Péterék „a zsarolásra megadással válaszolnak, teljesítik, amit Brüsszel követel”.

A Fidesz vétópolitikáját, bár az uniós pénzek nagy része már négy éve nem jön, Orbán Viktor utólag sem látja elhibázottnak. Azt hangsúlyozta, hogy a további vétófenyegetésekkel a forrásokat 2026 decemberéig szerinte megkaptuk volna, szóval már csak egy kicsit kellett volna kibírni, hiszen a következő uniós költségvetési ciklus elfogadásának blokkolásával Magyarország végül eredményesen tudta volna kijátszani az Európai Uniót.

Sőt, Orbán szerint a Tisza-kormánynak is folytatnia kellene a vétófenyegetéseket.

Szerinte ezzel azt a kétmilliárd eurót is haza lehetne hozni, amiről valójában tudni lehet, hogy azért vesztek el Magyarország számára, mert a Fidesz éveken át nem tette meg azokat a lépéseket, amiket az Európai Bizottság elvárt volna, és már minden határidőből kifutottunk.

Aljas rágalom

„A családtagjai egy része már Amerikában van, jobb, ha a korrupciós ügyek miatt ott is maradnak?”

– kérdezte a Financial Times Orbántól, aki erre egyetlen nemmel válaszolt, és több, korrupcióra vonatkozó kérdést is azzal ütött el, hogy ő a tények embere, nem foglalkozik sejtetésekkel, és ez már nem az ő dolga, hanem a hatóságoké.

„A pedofíliaügyekről is ki fog derülni, hogy lufi. Biztos vagyok benne, hogy ki fog derülni, hogy minket pedofíliával vádolni aljas rágalom. Ugyanez lesz a korrupciós vádak jelentős részével is”

– mondta a Fidesz elnöke.

Három jegye van

A legkonkrétabb választ Orbán egy focis kérdésre adta: azt elárulta, hogy az amerikai világbajnokságon három meccsre, a két elődöntőre és a döntőre van jegye, és hat napos utat tervez.