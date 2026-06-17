Több százezres bértámogatást ad a minisztérium a nyári diákmunkára a cégeknek

Nyári diákmunka 2026 néven bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium, a támogatást a munkaadó cégek igényelhetik idén nyáron a 25 év alatti diákok után.

A cél a 16 és 25 év közötti diákmunka terjesztése, ez ugyanis Magyarországon alatta van az uniós átlagnak, noha a cégek a 25 év alatti adómentesség miatt elvileg már most is érdekeltek abban, hogy diákokat alkalmazzanak.

Az SZCSM most egy összegszerűen is jelentős újabb támogatással akarja a munkaadókat jobban motiválni.

Ez szakképzettséget nem igénylő munkáknál azt jelenti, hogy nyolc órás állásnál havi 242 100 forintot adhat az állam a diákmunkások után, és a bérük 75 százalékát két hónapra megtéríti a sikeresen pályázó cégeknek.

A program csak a július 1. és augusztus 31. közötti időszakra szól, és vannak szektoriális megkötések is: a teljes munkaidős, 8 órás foglalkoztatást a turizmusban és vendéglátásban, valamint a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban lehet háromnegyedrészt az állammal megfinanszíroztatni.

A program támogatja az önkormányzatoknál és az önkormányzati cégeknél is a nyári diákmelót, de ott a támogatás csak legfeljebb napi hat órás alkalmazásnál jár, és az összege is alacsonyabb emiatt.

Praktikusan a támogatásra a munkaadók tudnak pályázni, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalán lehet leadni a kérelmeket, de a diákoknak is ki kell tölteni egy regisztrációt – ez már most, június 17-től lehetséges. (MTI)