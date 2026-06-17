Többszörös életfogytiglanra ítélték a Gilgo Beach-i sorozatgyilkost

A Gilgo Beach-i sorozatgyilkosként ismert Rex Heuermann, aki beismerte nyolc nő brutális meggyilkolását, szerdán megkapta a maximális büntetést. Három életfogytiglani börtönbüntetést fog letölteni elsőfokú gyilkosságért, plusz 25 év börtönbüntetést négy másodfokú gyilkosságért, mindegyiket egymás után.

Áprilisban Heuermann elismerte, hogy megkötözte és megfojtotta áldozatait, majd a maradványaikat szétszórta Long Island félreeső strandjain – írja a BBC.

„Undorító és aljas, kis ember vagy, ha egyáltalán férfi vagy. És gyáva vagy” – mondta Timothy Mazzei bíró, miközben kihirdette a maximális büntetést a Long Island-i Riverheadben tartott tárgyalóteremben. „Vigyék ki innen!”

A Gilgo Beach-i gyilkosságok néven is elhíresült, a Netflix Lost Girls-filmjének alapjául szolgáló emberölések gyanúsítottja, Rex Heuermann az ítélethirdetés előtt rövid vallomást tett, amelyben vállalta a felelősséget, majd elismerte, hogy szavainak ezen a ponton már „nincs értelme”. Amikor a bíró megkérdezte, hogy „egy kicsit sajnálja-e”, azt válaszolta, hogy „igen”.

Rex Heuermann Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A gyilkosságok 1993 és 2010 között történtek, de az ügy felderítése több mint egy évtizedet vett igénybe. Miután kezdetben ártatlannak vallotta magát, Heuermann végül beismerte a 24 éves Melissa Barthelemy, a 22 éves Megan Waterman, a 27 éves Amber Costello, a 25 éves Maureen Brainard-Barnes, a 20 éves Jessica Taylor, a 24 éves Valerie Mack, a 28 éves Sandra Costilla és a 34 éves Karen Vergata meggyilkolását.

A rendőrség 2023-ban tartóztatta le Heuermannt, egy kétgyerekes, nős férfit. A 62 éves építészt a Suffolk megyei rendőrség vette őrizetbe, akik manhattani irodájában fogták el, miután egy pizzásdobozon hagyott DNS révén összefüggésbe hozták a gyilkosságokkal.

Heuermannt először hét nő meggyilkolásával vádolták, de áprilisban bűnösnek vallotta magát egy további, 1996-os gyilkosságban is. Sok áldozatát évekig nem találták meg, az ügy 2010-ben került napvilágra, amikor a nyomozók négy holttestet találtak egymástól negyed mérföldes körzetben a Gilgo Beachen.

A Suffolk Megyei Rendőrkapitányság eleinte nem vonta be a szövetségi nyomozókat a vizsgálatba, és a nyomozás vezetői különálló akadályozási botrányokkal szembesültek. 2022-ben, új vezetéssel, a Suffolk Megyei Rendőrség a gyilkosságok kivizsgálására létrehozott egy munkacsoportot, amely mindössze hat hét alatt eljutott Heuermannhoz.