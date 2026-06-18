A főváros a pénzügyi helyzetének rendezése után szeretné visszakapni a Városligetet

Budapest számára csak az elfogadható, ha a város a pénzügyi helyzetének rendezését követően visszakapja a Városligetet, írta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.

A főpolgármester nagy örömnek nevezte, hogy csütörtökön a kormány is kimondta: nem épül új épület a Ligetben. Abban is teljes mértékben egyetértünk, hogy a lebontott épületek helyét parkosítani, a Kós Károly sétányt pedig autómentesíteni kell – tette hozzá. Ezekről itt írtunk bővebben.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Karácsony Gergely ugyanakkor úgy fogalmazott: „a jelenlegi pénzügyi helyzetben az a reális, ha ezeket az állam készíti elő, de hosszabb távon Budapest számára csak az elfogadható, ha a város pénzügyi helyzetének rendezését követően a város visszakapja a ligetét”.