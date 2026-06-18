A kormány felülvizsgálja a dohányipart és a kaszinókoncessziókat, átalakítják a rendőrséget

Az uniós források hazahozatala a menetrend szerint halad, mondta Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón. Jelenleg a véleményezési szakasznál tartanak, továbbra is 16,4 milliárdnyi uniós forrás a cél.
Az uniós pénzekkel függ össze, hogy a kormány a jövő héten tárgyalja a hévek és intercity-vonatok beszerzéséhez szükséges jogi garanciákat. És dolgoznak azon is, hogy a Magyar Fejlesztési Bank piaci alapon, igazi bankként működjön.
A közadatokhoz való hozzáférésben egyszerűbb lesz a keresés, letöltés. „A kormánynak nincs titkolnivalója” – mondta Vitézy.
Az Integritás Hatóság munkáját a jövőben a jelenlegi kettő helyett négy alelnök segíti. Ha nincs elnöke a hatóságnak – jelenleg eljárás folyik Biró Ferenc Pál elnök ellen, az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte a felmentését –, akkor az egyik alelnököt jelölhet ki.
A kormány jövőképet akar adni a Városliget fejlesztésének. A miniszter a Magyar Zene Házát vagy a park egy részének fejlesztését jónak tartotta, de vannak olyan részek, amik áldozatul estek elődje, Lázár János költségcsökkentése miatt. A Városliget tele van torzókkal, ilyen a lebontott Petőfi Csarnok vagy a Közlekedési Múzeum helye.
Fejleszteni akarják a városligeti közparkot is, az autóforgalmat kiterelnék a Városligetből, a Hősök terét pedig zöldíteni akarják.
Vitézy példátlan közpénzfizetési gyakorlatnak nevezte, hogy a választás előtti péntek délután is 97 milliárd forintot utaltak ki a Duna Aszfaltnak. Még ma megkapja a Duna Aszfalt azt a levelet, amelyben a kormány közli a céggel az alföldi útszakasz megépítésének felfüggesztését, az előleget visszakérik.
A hídépítést nem állítják meg, nem akarnak torzót hagyni, de átvilágítják a beruházást.
A bruttó 381 milliárdos tervezett költséggel elindított mohácsi hídépítést a kezdetektől kételyek övezték, hiszen a túloldalon lényegében nincs semmi, amivel Mohácsot érdemes lenne összekötni, az eleve feleslegesnek tűnő hidat ennek ellenére forgalmas nagyvárosi hídhoz illően 2X2 sávosra tervezték.
A kormány felülvizsgálja a dohánykoncessziók kérdését, mivel a dohányboltokat egy „hódmezővásárhelyi gyökerű cég” látja el, ami monopolhelyzetben van és 10 milliárdos profitja. (Vitézy itt a Lázár Jánossal remek kapcsolatot ápoló, a dohánybizniszben érdekelt Sánta családra gondolt.)
Átvilágítják a trafik koncesszió kérdését is. Változatosak a szereplők, van, ahol családi vállalkozások szolgáltatnak, és van, ahol politikai szereplők is megjelennek. Vitézy azt is problémásnak tartja, hogy a trafikok előtt sokszor nem tartják be a közterületi alkoholfogyasztás szabályait, kocsmaként működnek.
A dohányzás egészségkárosító hatása miatt nem akarják kiterjeszteni a dohányvásárlás lehetőségét, de el akarják kerülni, hogy az iparágon politikai szereplők vagy hozzájuk köthető üzletemberek gazdagodjanak.
Vitézy szerint a kaszinókoncessziók kérdésében is hasonló a helyzet. Az előző kormány sorra osztottak ki koncessziókat a választás előtti hetekben például Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Nyíregyházán, Sopronban, Debrecenben. Vannak köztük 2061-ig szóló szerződések, a kedvezményezettek között politikai szereplők is vannak, így „volt kormánytagig is el lehet jutni”. (Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszterre gondolhatott a miniszter.)
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal átszervezéséről is döntött a kormány. Megszűnik az a kényszer, hogy minden állami szerv csak ezen a cégen keresztül rendelhetett, a választás előtt ezen a cégen keresztül gazdagodtak Balásy Gyula cégei. A jövőben az állami intézmények, például múzeumok a jövőben más cégekkel is szabadon szerződhetnek.
Magyar Éva és Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta még, hogy a kormány szerdai ülésén döntött
Ésszerűsítik a rendőrségi munkamegosztást, a párhuzamosságok megszüntetését. Új TEK jön létre az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alatt. A Nemzeti Nyomozó Iroda kiválik a Készenléti Rendőrségből, és önálló lesz. Megszűnik az Országgyűlési Őrség.
Nagy valószínűséggel szombaton hőségriasztást kell elrendelni, mondta a kormányszóvivői tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. Különösen az idősek, az újszülöttek, csecsemők, valamint a krónikus alapbetegséggel élők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezekben napokban fontos lesz odafigyelni egymásra.
Különösen a hőkimerülésre, kiszáradásra. A fizikai munkát végzőknek, a szabadban sportolóknak különösen oda kell figyelni.
A megelőzésben a legfontosabb: igyunk több vizet. Rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost, mentőt. Ne tartózkodjunk a napon 11 és 16 óra között.
A gyerekeket, kisállatokat nem szabad az autóban bezárva hagyni, percekre sem.
Oroszi Beatrix elmondta: az egészségügy ellátórendszer is felkészült a nagy hőségre.
2003-ban Nyugat-Európában több tízezer ember halt meg a nagy hőség miatt. Magyarországon ezután, Európában úttörőként vezették be a hőségriadó rendszerét.
Sikerült megvédeni a munkahelyeket a budapesti kaszinókban, így semmi akadálya nem volt a 30 milliárd forintos forgalomnak.
Tárgyal a Parlament a köztéri politikai propaganda megszüntéteséről. A Fidesz nem bán semmit, mi viszont összegyűjtöttük, miben éltünk az elmúlt évtizedben.
Az ÁSZ szerint a Biró Ferenccel szembeni vádak olyan súlyúak, hogy az Integritás Hatóság elnöke nem maradhat a tisztségében.
A kormány nemcsak a lezárt területeket rendezné, hanem a Kós Károly sétányt is autómentesítené, és újragondolná a Hősök terét is.
A mohácsi oldalon marad a 2x2 sávos út, a túlparton nem. A választás előtti pénteken 94 milliárdot utaltak át.