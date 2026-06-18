A kormány felülvizsgálja a dohányipart és a kaszinókoncessziókat, átalakítják a rendőrséget

Nincs változás, 16,4 milliárd eurónyi uniós pénz hazahozatala a cél, hangzott el a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón.

Kitiltják az autókat a Városligetből.

Még csütörtökön visszakérik a mohácsi hídpénzt a Duna Aszfalttól.

Felülvizsgálják a dohány- és kaszinókoncessziókat, hogy ne fideszes körök gazdagodjanak.

Hétvégén várhatóan el kell rendelni a hőségriasztást.

Az uniós források hazahozatala a menetrend szerint halad, mondta Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón. Jelenleg a véleményezési szakasznál tartanak, továbbra is 16,4 milliárdnyi uniós forrás a cél.

Hév, Intercity, közadat, Integritás Hatóság

Az uniós pénzekkel függ össze, hogy a kormány a jövő héten tárgyalja a hévek és intercity-vonatok beszerzéséhez szükséges jogi garanciákat. És dolgoznak azon is, hogy a Magyar Fejlesztési Bank piaci alapon, igazi bankként működjön.

A közadatokhoz való hozzáférésben egyszerűbb lesz a keresés, letöltés. „A kormánynak nincs titkolnivalója” – mondta Vitézy.

Az Integritás Hatóság munkáját a jövőben a jelenlegi kettő helyett négy alelnök segíti. Ha nincs elnöke a hatóságnak – jelenleg eljárás folyik Biró Ferenc Pál elnök ellen, az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte a felmentését –, akkor az egyik alelnököt jelölhet ki.

Tovább zöldítik a Városligetet

A kormány jövőképet akar adni a Városliget fejlesztésének. A miniszter a Magyar Zene Házát vagy a park egy részének fejlesztését jónak tartotta, de vannak olyan részek, amik áldozatul estek elődje, Lázár János költségcsökkentése miatt. A Városliget tele van torzókkal, ilyen a lebontott Petőfi Csarnok vagy a Közlekedési Múzeum helye.

Vitézy Dávid Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Fejleszteni akarják a városligeti közparkot is, az autóforgalmat kiterelnék a Városligetből, a Hősök terét pedig zöldíteni akarják.

Visszakérik az előleget a Duna Aszfalttól

Vitézy példátlan közpénzfizetési gyakorlatnak nevezte, hogy a választás előtti péntek délután is 97 milliárd forintot utaltak ki a Duna Aszfaltnak. Még ma megkapja a Duna Aszfalt azt a levelet, amelyben a kormány közli a céggel az alföldi útszakasz megépítésének felfüggesztését, az előleget visszakérik.

A hídépítést nem állítják meg, nem akarnak torzót hagyni, de átvilágítják a beruházást.

A bruttó 381 milliárdos tervezett költséggel elindított mohácsi hídépítést a kezdetektől kételyek övezték, hiszen a túloldalon lényegében nincs semmi, amivel Mohácsot érdemes lenne összekötni, az eleve feleslegesnek tűnő hidat ennek ellenére forgalmas nagyvárosi hídhoz illően 2X2 sávosra tervezték.

Koncessziókat vizsgálnak felül

A kormány felülvizsgálja a dohánykoncessziók kérdését, mivel a dohányboltokat egy „hódmezővásárhelyi gyökerű cég” látja el, ami monopolhelyzetben van és 10 milliárdos profitja. (Vitézy itt a Lázár Jánossal remek kapcsolatot ápoló, a dohánybizniszben érdekelt Sánta családra gondolt.)

Átvilágítják a trafik koncesszió kérdését is. Változatosak a szereplők, van, ahol családi vállalkozások szolgáltatnak, és van, ahol politikai szereplők is megjelennek. Vitézy azt is problémásnak tartja, hogy a trafikok előtt sokszor nem tartják be a közterületi alkoholfogyasztás szabályait, kocsmaként működnek.

A dohányzás egészségkárosító hatása miatt nem akarják kiterjeszteni a dohányvásárlás lehetőségét, de el akarják kerülni, hogy az iparágon politikai szereplők vagy hozzájuk köthető üzletemberek gazdagodjanak.

Magyar Éva, Vitézy Dávid, Szondi Vanda Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Vitézy szerint a kaszinókoncessziók kérdésében is hasonló a helyzet. Az előző kormány sorra osztottak ki koncessziókat a választás előtti hetekben például Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Nyíregyházán, Sopronban, Debrecenben. Vannak köztük 2061-ig szóló szerződések, a kedvezményezettek között politikai szereplők is vannak, így „volt kormánytagig is el lehet jutni”. (Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszterre gondolhatott a miniszter.)

Már nemcsak Balásytól lehet rendelni

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal átszervezéséről is döntött a kormány. Megszűnik az a kényszer, hogy minden állami szerv csak ezen a cégen keresztül rendelhetett, a választás előtt ezen a cégen keresztül gazdagodtak Balásy Gyula cégei. A jövőben az állami intézmények, például múzeumok a jövőben más cégekkel is szabadon szerződhetnek.

Átalakítják a rendőrséget

Magyar Éva és Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta még, hogy a kormány szerdai ülésén döntött

a hatósági üzemanyagár kivezetéséről.

arról, hogy aszálykárokra uniós forrást vonnak be.

a fiatalítási programban az előző kormány idején felmentett katonák felmentésének visszavonásáról, több száz 45 év feletti ember térhet vissza a seregbe.

Ésszerűsítik a rendőrségi munkamegosztást, a párhuzamosságok megszüntetését. Új TEK jön létre az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alatt. A Nemzeti Nyomozó Iroda kiválik a Készenléti Rendőrségből, és önálló lesz. Megszűnik az Országgyűlési Őrség.

Túlélési útmutató a hétvégére

Nagy valószínűséggel szombaton hőségriasztást kell elrendelni, mondta a kormányszóvivői tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. Különösen az idősek, az újszülöttek, csecsemők, valamint a krónikus alapbetegséggel élők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezekben napokban fontos lesz odafigyelni egymásra.

Oroszi Beatrix Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Különösen a hőkimerülésre, kiszáradásra. A fizikai munkát végzőknek, a szabadban sportolóknak különösen oda kell figyelni.

A megelőzésben a legfontosabb: igyunk több vizet. Rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost, mentőt. Ne tartózkodjunk a napon 11 és 16 óra között.

A gyerekeket, kisállatokat nem szabad az autóban bezárva hagyni, percekre sem.

Oroszi Beatrix elmondta: az egészségügy ellátórendszer is felkészült a nagy hőségre.

2003-ban Nyugat-Európában több tízezer ember halt meg a nagy hőség miatt. Magyarországon ezután, Európában úttörőként vezették be a hőségriadó rendszerét.