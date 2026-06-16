Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének kirúgását

bűnügy

„Az Állami Számvevőszék elnöke a mai napon keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken, amelyben – az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 39. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kezdeményezte, hogy a bíróság szüntesse meg az Integritás Hatóság (IH) elnökének e tisztsége betöltésére irányuló jogviszonyát” – jelentette be az ÁSZ.

A kereset oka, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség az IH elnöke ellen vádiratot nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Biró Ferencet – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amikkel kapcsolatos vád a vonatkozó jogszabályok alapján kizárja, hogy Biró továbbra is betölthesse a tisztséget. Az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetéséről a kereset alapján a Fővárosi Törvényszék dönt.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke 2025. januárban
Fotó: Németh Dániel/444

A KNyF szerint a Biró által elkövetett „bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak”. Ezt Biró koncepciós, politikai indíttatású eljárásnak tartja, és úgy állítja be a történetet, mintha arra valószínűleg egy interjúja miatt kerülne sor. Azt állította, a Fidesz-kormány megpróbálta ellehetetleníteni a működését, mert azt látták, ő tényleg ki akarja vizsgálni a korrupciós ügyeket. De Biró akár azért is időzíthette így a megszólalását, mert sejthette, hogy néhány napon belül az ügyészség nyilvánosság elé lép az ellene szóló vádirattal, és ennek akart elé vágni. „Bízom az igazságszolgáltatás függetlenségében, tudom, hogy semmi rosszat nem tettem” – nyilatkozta két hete Biró Ferenc.

Frissítés: Biró Ferenc szerint „a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít”.

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A vádirat szerint összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Elkajált 1,5 millió forint, „A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása” előadás megtartására szerződtetett családi barát és összesen 100 millió forintos tanácsadói szerződés is van a listán.

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