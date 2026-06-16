Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének kirúgását

„Az Állami Számvevőszék elnöke a mai napon keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken, amelyben – az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 39. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kezdeményezte, hogy a bíróság szüntesse meg az Integritás Hatóság (IH) elnökének e tisztsége betöltésére irányuló jogviszonyát” – jelentette be az ÁSZ.

A kereset oka, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség az IH elnöke ellen vádiratot nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Biró Ferencet – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amikkel kapcsolatos vád a vonatkozó jogszabályok alapján kizárja, hogy Biró továbbra is betölthesse a tisztséget. Az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetéséről a kereset alapján a Fővárosi Törvényszék dönt.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke 2025. januárban Fotó: Németh Dániel/444

A KNyF szerint a Biró által elkövetett „bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak”. Ezt Biró koncepciós, politikai indíttatású eljárásnak tartja, és úgy állítja be a történetet, mintha arra valószínűleg egy interjúja miatt kerülne sor. Azt állította, a Fidesz-kormány megpróbálta ellehetetleníteni a működését, mert azt látták, ő tényleg ki akarja vizsgálni a korrupciós ügyeket. De Biró akár azért is időzíthette így a megszólalását, mert sejthette, hogy néhány napon belül az ügyészség nyilvánosság elé lép az ellene szóló vádirattal, és ennek akart elé vágni. „Bízom az igazságszolgáltatás függetlenségében, tudom, hogy semmi rosszat nem tettem” – nyilatkozta két hete Biró Ferenc.