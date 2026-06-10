Biró Ferenc a közmédiában: Bízom az igazságszolgáltatás függetlenségében, tudom, hogy semmi rosszat nem tettem

„Számítottam arra, hogy a kiállásomnak lesz következménye” – mondta Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke szerda reggel az M1 reggeli műsorában.

Biróval szemben hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt kedden vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség, szerintük az általa elkövetett „bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak”. Ezt Biró koncepciós, politikai indíttatású eljárásnak tartja, és úgy állítja be a történetet, mintha arra valószínűleg a vasárnap adott interjúja miatt kerülne sor éppen most. A hosszú interjúban azt állította, hogy a Fidesz-kormány megpróbálta ellehetetleníteni a működését, mert azt látták, hogy ő tényleg ki akarja vizsgálni a korrupciós ügyeket. Ahogy azt írtuk is, Biró akár azért is időzíthette így a megszólalását, mert sejthette, hogy néhány napon belül az ügyészség nyilvánosság elé lép az ellene szóló vádirattal, és ennek akart elé vágni.

A műsorban azt mondta, egy korrupcióellenes hatóság elnökének az integritását kell támadni ahhoz, hogy ne legyen hihető, amit mond. „Ez pillanatnyilag egy elterelés, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy milyen visszaélések történtek az elmúlt években” – mondta, majd említette a Balásy-cégcsoportot, a Mészáros-csoportot, a covid-teszteket, az atlétikai vb-t és a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt. Azt állította, átvizsgáltak több mint ezermilliárd forint értékű uniós támogatást, átnézték a közbeszerzési rendszert, és javaslatokat is megfogalmaztak, „amiket ha beültetett volna az előző kormány a közpénz intenzitásának ellenőrzésébe, ma sokkal kisebb problémán ülnénk”, de szerinte erre már nem volt szándék.

„Bízom az igazságszolgáltatás függetlenségében, és tudom, hogy nem követtem el semmi rosszat”

– mondta az ügyéről. Hozzátette: szerinte hasonló történik vele, mint ami a környező országokban korábban már lezajlott. „Ha körbenézünk a környező országokban, láthatjuk, hogy ami velem történt, az egy jól kidolgozott forgatókönyv szerint zajlik. Elég megnézni, mi történt Romániában Kövesi Laurával, a jelenlegi európai főügyésszel, hogyan hurcolták meg. Vagy azt, hogy 2024-ben a hivatalba lépő Fico-kormány egyik első lépése az antikorrupciós ügyészség felszámolása volt, mert az a hozzá közel álló köröket is érintette” – sorolta.

Arról is beszélt, hogy Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke a vádemelés miatt „mérlegeli” az ő elmozdítását, de ezzel kapcsolatban még nem kapott megkeresést. Mint mondta, megfordult a fejében a lemondás gondolata, de szerinte ez rossz üzenet lenne. „Az utánam következő elnököt is elég lenne megtámadni, és ha emiatt félreállna, az ellehetetlenítené a hatóság működését” – fogalmazott.

Biró korábban azt állította, becslése szerint a korrupció az elmúlt 16 évben mintegy 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak. Ezt most nem konkrét ügyek összesítéseként, hanem nemzetközi korrupciós módszertanok alapján becsült összegként írta le. Szerinte minél gyengébb a politikai akarat és az ellenőrzés, annál nagyobb arányban tűnhet el pénz a rendszerből. Úgy becsüli, hogy 2010 körül ez az arány inkább 5 százalékhoz, 2025-re viszont már 20 százalékhoz közelíthetett.

Arról is beszélt, hogy tapasztalata szerint az előző kormány sok esetben inkább lemondott az uniós forrásokról, mintsem valódi ellenőrzést engedjen azok elköltése fölött. Állítása szerint az EU-s pénzek jelentős része hazahozható lett volna, ha a kormány teljesíti azokat a feltételeket, amelyek például az Integritás Hatóság jogköreinek bővítésére és a KEKVA-alapítványok kuratóriumi tagjainak vagyonnyilatkozati ellenőrzésére vonatkoztak.

Mészáros Lőrinc offshore helyszínekhez kapcsolódó nyaralására tett korábbi megjegyzését nem kívánta részletezni, ezt személyes benyomásnak, nem szakmai állításnak nevezte.

Kedden a Tisza-kormány benyújtotta az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot, aminek jegyében egyrészt az Integritás Hatóság majd „a vonatkozó feladat- és hatásköreinek megteremtésével biztosítja a vagyonnyilatkozatok tartalmának vizsgálatát, teljeskörűségük ellenőrzését”, másrészt jogkört biztosítana arra is, hogy a Hatóság korábban lezárt nyomozások újraindítását kezdeményezhesse. Erről Biró azt mondta, az Integritás Hatóság jogalkalmazó, nem jogalkotó szereplő, de most, a társadalmi egyeztetés szakaszában tudnak bekapcsolódni. Jelenleg elemzik a törvénytervezetet, és ezután teszik meg módosító javaslataikat.