Eltüntetnék a kordonokat, parkosítanák a Városliget félbehagyott beruházásainak helyét

A kormány döntése alapján elbontanák a Városligetben évek óta álló építési kordonokat, és közparkosítják a területeket – mondta a Facebookra feltöltött videóban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Velkey György külügyi államtitkár, zuglói országgyűlési képviselő.

Vitézy a videóban arról beszélt, hogy a Városligetben több helyen ma is építési kordonok állnak, például a volt Petőfi Csarnok helyén, illetve a tíz évvel ezelőtt lebontott Közlekedési Múzeum területén. Szerinte ezek a félbehagyott beruházások torzóként maradtak a parkban, a kordonok mögött pedig jelenleg sok helyen építési törmelék található.

A miniszter szerint a kormány célja, hogy a lezárt területeket megtisztítsák, parkosítsák, és visszaadják a városligeti közparknak. Úgy fogalmazott, hogy folytatni akarják azt a munkát, amely évekkel ezelőtt félbeszakadt, és a Városligetet világszínvonalú közparkká szeretnék alakítani. Hozzátette: a park egyes részei már megújultak, de a nagyobbik részén nem történt hasonló beavatkozás.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A videóban elhangzott az is, hogy a tervezett beavatkozás nem csak a kordonok eltüntetéséről és a rendezetlen parkrészek helyreállításáról szólna. Vitézy szerint a Városliget autómentesítésével kapcsolatos régi ígéretet is teljesíteni szeretnék, vagyis azt, hogy az M3-as autópálya felől érkező forgalom ne a parkon keresztül haladjon át.

A céljaik között említette, hogy a Kós Károly sétány valóban sétányként működjön, ne pedig „állandó forgalmi dugóként”.

A tervek a Hősök terét is érintenék, amely ugyan nem volt része a Liget Projektnek, de Vitézy szerint nem lehet a Városliget jövőjéről beszélni anélkül. A miniszter arról beszélt, hogy a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti nagy aszfaltozott felületeket is újra kell gondolni, hogy a Hősök tere ne csak rövid turistamegállóként, hanem valódi, használható köztérként működjön.

Velkey azt mondta, megígérték, hogy különleges figyelmet fognak fordítani a Városliget további zöldítésére, hogy

„valóban egy nagy, egybefüggő és az emberek rekreációs céljait szolgáló, az itt élők életminőségét javító parkot tudjunk létrehozni.”

A munkát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kezdi meg, együttműködésben Zugló önkormányzatával és a Fővárosi Önkormányzattal.