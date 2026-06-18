A vébé eddigi legjobb meccsén az angolok parádéztak Horvátország ellen

Az L-csoport két legerősebb csapatának rangadóján Anglia 4-2-re verte Horvátországot. Ghána és Panama van még a csoportban.

A 32 csapatos vébéken ilyenkor már a második fordulót játszották, most még csak a 43. és a 44. csapat mutatkozott be. Hosszú lesz ez a vb, de ha olyan meccsek vannak, mint az angol-horvát, akkor ki bánja?

Anglia ENG 4 - 2 Horvátország CRO Vége L csoport H. Kane 12 ' H. Kane 42 ' J. Bellingham 47 ' M. Rashford 85 ' M. Baturina 36 ' P. Musa 45+5'

Az angolok 1970 óta úgy utaznak a vébékre – már ha kijutnak –, hogy majd most hozzák haza a trófeát, a horvátok pedig? Háromszor jártak már a legjobb négy között, nem lehet más cél, mint negyedszer is eljutni odáig.

A meccs tragikus hőse. A 40 éves Luka Modrić az utolsó vébéjén a labda helyett Maduekét találta el a meccs elején, mindezt a saját 16-osán belül. Szökőévente kap Modrić hibájából 11-est a csapata. A második félidő elején, amikor az angolok plusz három-négy gólt is lőhettek volna, lehozta őt a szövetségi kapitány.

A meccs kapusa. A horvát Dominik Livaković elsőre kivédte Kane 11-esét, de hiába, mert a lassításon látszott: a kapus a lövés pillanatában elhagyta a gólvonalat. A Bayern csatára másodszorra nem hibázott. Livaković az első félidőben nem fogott meg lövést, a második félidő elején viszont gólok sorától mentette meg csapatát, hat védése volt szinte percek alatt. Ha csak a fele bemegy, csúnya lett volna a vége.

Fotó: STACY REVERE/Getty Images via AFP

A meccs „hazai” játékosa. A 28 éves Petar Musa a horvát válogatott csatára. Kevésbé ismert játékos, Európában a Benfica volt a csúcs, onnan ment 2024-ben Dallasba. Remek döntés volt, 73 meccsen 46 gólt szerzett, egyszer az MLS All-Star válogatottjába is bekerült. Ő volt az, aki másodszor is egyenlített, nem csoda, hogy elsírta magát a dallasi arénában.

A meccs gólkirálya. Harry Kane, ki más? Megszerezte kilencedik és tizedik vb-gólját. Ha így folytatódik, akkor még az is előfordulhat, hogy a vébék góllövőlistáját 16 góljával eddig egyedül vezető Miroslav Klose a vébé végére a dobogóról is leszorul. Messi már beérte, Mbappé két gólra van tőle, Kane már csak hatra, és ha az angolok így játszanak, akkor még hosszú lesz nekik ez a vb.

Fotó: FRANCOIS NEL/Getty Images via AFP

A meccs szövetségi kapitánya. Hol van már a Gareth Southgate unalmas, biztonságra játszó angol válogatottja? És ki hitte volna 1945-ben vagy akár csak két éve, hogy lehet német szövetségi kapitánya az angoloknak? Az 52 éves Thomas Tuchel a Chelsea-vel bajnok Ligáját nyert, a Bayern Münchennel és a Paris SG-vel bajnokságot, bőven lehetne még klubedző valamelyik topcsapatnál, ő azonban kapitánykodásra adta a fejét. A kerethirdetésnél több váratlan húzása volt, de most a váratlanul otthon maradók közül se Phil Phoden, se Cole Palmer nem hiányzott. Hosszú még a vébé, korai bármit mondani, egy biztos: az angol válogatott egy meccsen feleannyi gólt lőtt, mint az egész 2024-es, ezüstérmet hozó Eb-n.