Egy korszak vége: az előzetesben levő Molnár Zsolt kilép az MSZP-ből

Molnár Zsolt a mai napon jogi képviselőjén keresztül arról tájékoztatta a Magyar Szocialista Párt vezetését, hogy kilép az MSZP-ből. Döntését azzal indokolta, hogy semmilyen módon nem szeretné, hogy a folyamatban lévő ügy személyes vagy politikai terhet jelentsen a Magyar Szocialista Párt számára, illetve hogy az eljárással összefüggésben a pártot támadások érjék – írta az MSZP közleményében.
Molnár döntését az MSZP tudomásul vette, a párt a folyamatban lévő eljárás részleteit nem kívánja kommentálni.
Korábban Komjáthi Imre, az MSZP elnöke jelezte, hogy a párt közösségének politikai és erkölcsi védelmében elvárja Molnár Zsolttól, hogy a folyamatban lévő eljárás lezárultáig azonnal függessze fel tagságát. Molnár Zsoltot június 2-án helyezték előzetes letartóztatásba az úgynevezett parkfenntartási ügy miatt.
A parkfenntartó biznisz ügyének vádiratát a 444 már januárban közölte. Már akkor látszott, hogy az ügy politikai ciklusokon és oldalakon ível át, több fővárosi kerület – kormánypárti és ellenzéki – vezetése is érintett lehet. A nyomozást akkor május 14-ig, tehát az országgyűlési választás utáni időszakig meghosszabbították. Az akkori feltételezések kedden igaznak bizonyultak. Fideszes és baloldali, aktív és egykori politikusok kerültek az ügyészség célkeresztjébe, köztük Molnár Zsolt is.
Októberben még azt írta az ügyészség, a nyomozás befejeződött. Most azonban kiderítettük, hogy azt mégis meghosszabbították májusig.
Egy évek óta húzódó ügy miatt tartottak házkutatásokat, állítottak elő fideszes és baloldalhoz kötődő politikusokat kedden. A parkfenntartó bizniszről van szó, aminek nyomozását az ügyészség az országgyűlési választás utáni időszakra hosszabbította 2025 végén .
Köztük van Láng Zsolt, a II. kerület 2006 és 2019 közötti polgármestere.