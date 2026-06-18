Egy korszak vége: az előzetesben levő Molnár Zsolt kilép az MSZP-ből

Molnár Zsolt a mai napon jogi képviselőjén keresztül arról tájékoztatta a Magyar Szocialista Párt vezetését, hogy kilép az MSZP-ből. Döntését azzal indokolta, hogy semmilyen módon nem szeretné, hogy a folyamatban lévő ügy személyes vagy politikai terhet jelentsen a Magyar Szocialista Párt számára, illetve hogy az eljárással összefüggésben a pártot támadások érjék – írta az MSZP közleményében.

Molnár döntését az MSZP tudomásul vette, a párt a folyamatban lévő eljárás részleteit nem kívánja kommentálni.

Molnár Zsolt, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. február 24-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Korábban Komjáthi Imre, az MSZP elnöke jelezte, hogy a párt közösségének politikai és erkölcsi védelmében elvárja Molnár Zsolttól, hogy a folyamatban lévő eljárás lezárultáig azonnal függessze fel tagságát. Molnár Zsoltot június 2-án helyezték előzetes letartóztatásba az úgynevezett parkfenntartási ügy miatt.

A parkfenntartó biznisz ügyének vádiratát a 444 már januárban közölte. Már akkor látszott, hogy az ügy politikai ciklusokon és oldalakon ível át, több fővárosi kerület – kormánypárti és ellenzéki – vezetése is érintett lehet. A nyomozást akkor május 14-ig, tehát az országgyűlési választás utáni időszakig meghosszabbították. Az akkori feltételezések kedden igaznak bizonyultak. Fideszes és baloldali, aktív és egykori politikusok kerültek az ügyészség célkeresztjébe, köztük Molnár Zsolt is.