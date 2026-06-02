Fideszes politikusokat is előállítottak az ügyészség akciójában

Láng Zsoltot, a II. kerület volt polgármesterét, Gór Csaba kerületi frakcióvezetőt és Puskás Pétert, a III. kerület korábbi alpolgármesterét, valamennyien fideszes politikusok, is előállították az ügyészség keddi akciójában, írja a 24.hu.

A keddi akció keretében, mint megírtuk, kezdeményezték Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatását, Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, volt MSZP-s politikust pedig előállították.

Láng Zsolt egy 2025-ös felvételen Fotó: Németh Dániel/444

A Központi Nyomozó Főügyészség a fideszes politikusok előállításának hírét a 24.hu-nak nem cáfolta.

Az akció összefüggésben lehet az önkormányzatok parkfenntartási szerződéseivel. Az ügyészség korábbi közlése szerint az ügy lényege, hogy az óbudai önkormányzat fiktív és túlárazott szerződéseket kötött bizonyos cégekkel, ezektől aztán az önkormányzat egyes tisztviselői a szerződésekért cserébe pénzt kértek vissza.