Kezdeményezték Molnár Zsolt volt MSZP-s parlamenti képviselő letartóztatását

Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását – közölte a 24-gyel a védőügyvédje. Bajáky Tamás elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnárt, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Molnár Zsolt letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság. Az ügyvéd megerősítette, hogy az akció hátterében egy parkfenntartási ügy áll.

Molnár Zsolt, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. február 24-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A II. kerületi és a XV. kerületi önkormányzatban, illetve Őrsi Gergely II. kerületi polgármester lakásán is házkutatást tartottak a nyomozók az ún. óbudai korrupciós ügyben, amiben 2024 óta nyomoznak. A nyomozó főügyészség által szervezett, összehangolt akcióban 70 rendőr és nyomozó vett részt, annak során az ügyészek házkutatásokat tartottak, lefoglalásokat hajtottak végre és több embert őrizetbe vettek.

Az akció összefüggésben lehet az önkormányzatok parkfenntartási szerződéseivel, a lapnak a XV. kerületi önkormányzat megerősítette, hogy parkfenntartással kapcsolatos iratokat kerestek náluk. Óbuda önkormányzata közölte, hogy náluk most nem jártak nyomozók, vagyis az előállítások máshol történtek.

Az ügyben korábban letartóztatták, majd kiengedték Kiss László óbudai polgármestert és helyettesét, Czeglédy Gergőt. A nyomozók szerint ugyanis a III. kerület és annak cégei fiktív és túlárazott szerződéseket kötöttek vállalatokkal, és e szerződések kifizetéseiből aztán pénzt kértek vissza. Kiss és Czeglédy tagadják a bűnösségüket, Kiss azt állítja, az érintettek egy részét nem is ismeri, sosem találkozott velük. Kiss ügyvédje korábban azt mondta, az óbudai polgármester egy volt munkatársa egy vádalku részeként az enyhébb büntetésért cserébe tett terhelő vallomást a polgármesterre. Az ügyészség a hét második felére ígért bővebb tájékoztatást.

Az ügyészség korábbi közlése szerint az ügy lényege, hogy az óbudai önkormányzat fiktív és túlárazott szerződéseket kötött bizonyos cégekkel, ezektől aztán az önkormányzat egyes tisztviselői a szerződésekért cserébe pénzt kértek vissza.