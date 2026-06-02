A XV. kerületi önkormányzatnál is megjelent a Központi Nyomozó Főügyészség

Nem sokkal azután, hogy házkutatást tartottak Őrsi Gergely II. kerületi polgármester otthonában és a polgármesteri hivatalban is, a XV. kerületi önkormányzat erről számolt be:

„A mai napon a Központi Nyomozó Főügyészség intézkedést hajtott végre Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatánál. Az ügyészi intézkedés során senkit nem állítottak elő, senkivel nem közöltek gyanúsítást. Az ügy mielőbbi tisztázásának érdekében az önkormányzat mindenben szorosan együttműködik a Központi Nyomozó Főügyészséggel.”

Kerestük a polgármestert, a kerületet 2018 óta – DK-s színekben – vezető Cserdiné Németh Angélát, de nem értük el. A kabinetvezető azt mondta, annyit tud, hogy „a jegyzőnél voltak”. A hivataltól úgy tudjuk, csak parkfenntartási iratokat vittek el tőle.

Amint többet megtudunk, frissítjük a cikket, bár egyelőre azt írják: „Az üggyel kapcsolatban kérjük a sajtó és a lakosság türelmét a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos tájékoztatásának megjelenéséig.”