Házkutatást tartottak Őrsi Gergely II. kerületi polgármester otthonában és a polgármesteri hivatalban is

Délelőtt a 24.hu írt arról, hogy hivatalosan meg nem erősített információk szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert is előállították kedden. Az úgynevezett „óbudai korrupciós ügy” (ez a Kiss László óbudai polgármesterhez kapcsolódó ügy) kapcsán az ügyészség is közleményt adott ki.

A hírre a második kerületi önkormányzat közleményben reagált:

„Kedden reggel a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek. A polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta. A mai nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség nem adott ki tájékoztatást. Az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el, és ezt készen állunk a KNYF felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében.”

A 24.hu szerint az ügy hátterében parkfenntartási ügy állhat.