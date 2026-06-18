Eltörlik az abortusz előtti háromnapos várakozási időt Írországban

Írország parlamentje megszavazta, hogy eltöröljék a korai terhesség idején végzett abortusz esetében kötelező háromnapos várakozási időt, miután aktivisták azt mondták, hogy a szabály szükségtelen korlátozás.

A jelenlegi szabály szerint kötelező háromnapos várakozási idő van aközött, hogy egy nő a terhesség 12. hetéig abortuszt kérhessen, és aközött, hogy megkaphassa az ahhoz szükséges gyógyszert.

A parlament szerda este elfogadta a törvényjavaslatot, megnyitva az utat azelőtt, hogy a jogszabály parlamenti bizottság elé kerüljön, és még az idén vagy jövőre törvénnyé váljon.

A támogatók szerint ez az egyik legjelentősebb változás a nők egészségügyi ellátásában azóta, hogy a választók egy 2018-as népszavazáson megszüntették az abortusz alkotmányos tilalmát. Az ellenzők szerint viszont ez felülír egy, a népszavazáson jóváhagyott biztosítékot.

Fotó: SUZANNE CORDEIRO/AFP

„Nem kell azt gondolni, hogy az abortusz jó vagy kívánatos dolog ahhoz, hogy valaki úgy vélje: minden egyes embernek magának kell meghoznia a döntést arról, hogy számára ez-e a helyes lépés” – mondta Barry Ward, a Fine Gael képviselője, aki támogatta a törvényjavaslatot. „Feltételeznünk kell, hogy a nők hosszasan és alaposan átgondolnak egy ilyen fontos döntést, a kötelező háromnapos várakozási idő megléte pedig ennek az ellenkezőjét feltételezi.”

A háromnapos szabály támogatói szerint azt a népszavazás jóváhagyta, és lehetőséget adott a nőknek arra, hogy átgondoljanak egy fontos döntést. Hivatalos adatokra hivatkoztak, amelyek szerint 2019 és 2024 között körülbelül 10 400 nő nem tért vissza a várakozási idő után a második abortuszkonzultációra. (Guardian)