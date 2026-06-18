Finanszírozhatatlanná vált, lemondták a Jazzfestet

„Az elmúlt napokban minden lehetőséget megvizsgáltunk, kerestünk rövid- és hosszútávú megoldást is, azonban nem jártunk sikerrel. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált” – írta csütörtöki Facebook-posztjában Kleb Attila, a Jazzfest Budapest 2026 fesztiváligazgatója. A fesztivál június 27-től július 5-ig tartott volna, a fellépők között mások mellett szerepelt Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd is.

A döntés előzményeiről Kleb azt írta, hogy miután idén már nem adták bérbe nekik az Erkel Színházat, új helyszínt kellett keresniük a fesztivál folytatásához. A főváros végül felajánlotta számukra a Városháza Parkot, ez azonban jelentős többletköltségekkel járt volna. Az új helyszínen színpadot, nézőteret és lelátót kellett volna építeni, emellett minden kapcsolódó szolgáltatást is biztosítani kellett volna.

Karácsony Gergely fõpolgármester (b) és Kleb Attila fesztiváligazgató az április sajtótájékoztatón. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Mint írta, ezek „elképesztően magas összegek”, amiket a külföldi fellépők honoráriumával és utazási költségeivel együtt előre kellett volna finanszírozni. A szervezők helyzetét az is nehezítette, hogy a korábbi pénzügyi támogatás megszűnt, így a fesztivált teljes egészében a jegybevételekből kellett volna finanszírozni. A jegyértékesítés azonban jóval elmaradt a várakozásoktól, Kleb szerint a teljes jegykontingens mindössze 26-27 százaléka talált vevőre.

„Ezen kívül az egész rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák is jelentősen nehezítették a munkánkat”

– írta, hozzátéve, hogy jelenleg még ők sem látják a döntés következményeit, anyagi vonzatait.

„Azonban sok bizonytalanság ellenére is hangsúlyozzuk, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a jegyvásárlóinkat kártalanítsuk. Mostantól kezdve minden erőnkkel a károk enyhítésén fogunk dolgozni. A helyzetünket, lehetőségeinket folyamatosan és elsősorban egységesen szeretnénk kommunikálni, így könnyen megeshet, hogy egy-egy egyedi megkeresésre nem fogunk tudni azonnal vagy érdemben reagálni” – zárta a posztot a szervező. (via Telex)