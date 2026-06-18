Ismét börtönre ítélték a 13 éves, belgrádi iskolai lövöldöző szüleit

Börtönbüntetésre ítélték újratárgyalt perükben Belgrádban annak a fiúnak a szüleit, aki kilenc gyereket és egy biztonsági őrt lőtt agyon egy szerbiai általános iskolában.

A fiú 13 éves volt, amikor 2023-ban a belgrádi Vladislav Ribnikar iskolában agyonlőtt hét lányt, egy fiút és az iskola egyik biztonsági őrét. Egy másik lány később a kórházban halt meg.

A lövöldöző még nem érte el a büntethetőség korhatárát, ezért pszichiátriai intézetbe került. Szüleit, Vladimir és Miljana Kecmanovićot azonban kiskorú elhanyagolásával és bántalmazásával vádolták meg, apját pedig emellett a közbiztonság elleni súlyos bűncselekménnyel is.

Kecmanovićot csütörtökön 14 év és hat hónap börtönre ítélték. Felesége két év és 11 hónap börtönbüntetést kapott. Az ítéletek ellen a védelem és az ügyészség is fellebbezett.

Zora Dobričanin, az áldozatok családjait képviselő ügyvéd „hosszú küzdelemnek” nevezte a pert, amely a fellebbviteli bíróságon folytatódik.

A 2023. május 3-i belgrádi támadás idején Szerbiában rendkívül ritkák voltak a tömeges lőfegyveres támadások, iskolai lövöldözésre pedig korábban nem volt példa. A fiú két kézifegyvert vett ki apja széfjéből, betette őket a hátizsákjába, majd iskolába ment, ahol előbb a folyosón, majd az egyik tanteremben nyitott tüzet. A tíz halálos áldozat mellett további öt gyerek és egy történelemtanár is megsebesült.

Fotó: MILOS MISKOV/Anadolu Agency via AFP

A fiú szüleinek pere 2024-ben kezdődött, amikor a bíróság zárt ajtók mögött hallgatta meg bizonyítékként a fiuk vallomását. Bár az apát hosszú börtönbüntetésre ítélték azért, mert megtanította a fiát fegyverrel bánni, és nem gondoskodott a fegyverek biztonságos tárolásáról, a fiú anyját felmentették a lőfegyverek jogellenes birtoklásának vádja alól, és elhanyagolás miatt ítélték el. Bűnösnek találták azt a lőtéri oktatót is, akinél a fiú gyakorolt, hamis tanúzás miatt.

A belgrádi fellebbviteli bíróság azonban 2025 novemberében új eljárást rendelt el a fiú szüleinek ügyében, arra hivatkozva, hogy az ítéletek indoklása nem volt világos, és ellentmondásokat tartalmazott. Az apa őrizetben maradt, az anyának viszont megengedték, hogy az idei tárgyalásig szabadlábon maradjon.

Az újratárgyalás tavaly januárban kezdődött. A 2023. május 3-án történtek részletezésekor a bíró ismertette, hogy a fiú két perc és egy másodperc alatt 66 lövést adott le, és ezek közül sok eltalálta az áldozatokat, írták szerbiai beszámolók.

A házaspár védője azt mondta a bíróságon, hogy az a döntés, amely mindkét szülőt bűnösnek mondta ki elhanyagolásban, semmiben sem különbözik attól az elsőfokú ítélettől, amelyet korábban hatályon kívül helyeztek. Azt is állították, hogy a vádakat nem bizonyították, és nem nyújtottak be szakértői véleményt bizonyítékként arra vonatkozóan, hogy a fiút elhanyagolták. (BBC)