Kolumbia simán verte Üzbegisztánt, Ghána utolsó pillanatos góllal nyomta le Panamát

Vereséget hozott Üzbegisztán történelmének első vébémeccse, miután a magyar idő szerint éjszaka lejátszott meccsen simán kikaptak Kolumbiától 3-1-re. A katari világbajnokságot kihagyó kolumbiaiak nem indult könnyen a mérkőzés, de aztán Luis Diaz nagyszerű labdájából Daniel Munoz megszerezte a vezetést.
Üzbegisztán a hatvanadik percben még egyenlíteni tudott, Abbosbek Fayzullaev góljával, de pár perccel később Diaz révén már ismét vezettek a dél-amerikaiak, majd a hosszabbításban Jaminton Campaz fejesgóljával beállt a végeredmény.
Ezzel a K-csoportot Kolumbia vezeti, mivel a másik meccsen Portugália és a Demokratikus Kongói Köztársaság csak döntetlenre jutott egymással.
A hosszabbítás legvégén szerzett góllal tudta Ghána legyőzni Panamát az L-csoportban, a beszámolók szerint egy kifejezetten lükeő meccsen. Az utolsó perces kontra végén Caleb Yirenkyi szerezte meg élete első válogatott gólját, megszerezve így a győzelmet is csapatának.
Ghánára ezután a szerda este remek formában játszó angolok ellen folytatják majd, de ekkor már a csapattal lehet majd a legjobb középpályásuk, Thomas Partey, akit Kanadába nem engedtek be. Panamára a vereséggel kezdő Horvátország vár majd.