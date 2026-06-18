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Kolumbia simán verte Üzbegisztánt, Ghána utolsó pillanatos góllal nyomta le Panamát

sport

Vereséget hozott Üzbegisztán történelmének első vébémeccse, miután a magyar idő szerint éjszaka lejátszott meccsen simán kikaptak Kolumbiától 3-1-re. A katari világbajnokságot kihagyó kolumbiaiak nem indult könnyen a mérkőzés, de aztán Luis Diaz nagyszerű labdájából Daniel Munoz megszerezte a vezetést.

7'
J. Mojica Palacio
34'
A. Khusanov
40'
D. Muñoz Mejía
46'
O. Urunov
D. Khamdamov
46'
S. Nasrullayev
F. Sayfiyev
60'
A. Fayzullayev
65'
L. Díaz Marulanda
72'
J. Rodríguez Rubio
J. Campaz
77'
A. Fayzullayev
A. Amonov
77'
R. Ashurmatov
J. O'rozov
80'
L. Suárez Charris
J. Hernández Suárez
80'
G. Puerta Molano
R. Rios
90+3'
J. Arias Andrade
K. Castaño Gil
90+3'
L. Díaz Marulanda
A. Gomez
90+3'
E. Shomurodov
I. Sergeev
90+9'
J. Campaz

Üzbegisztán a hatvanadik percben még egyenlíteni tudott, Abbosbek Fayzullaev góljával, de pár perccel később Diaz révén már ismét vezettek a dél-amerikaiak, majd a hosszabbításban Jaminton Campaz fejesgóljával beállt a végeredmény.

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

Ezzel a K-csoportot Kolumbia vezeti, mivel a másik meccsen Portugália és a Demokratikus Kongói Köztársaság csak döntetlenre jutott egymással.

Ghána - Panama 1-0

A hosszabbítás legvégén szerzett góllal tudta Ghána legyőzni Panamát az L-csoportban, a beszámolók szerint egy kifejezetten lükeő meccsen. Az utolsó perces kontra végén Caleb Yirenkyi szerezte meg élete első válogatott gólját, megszerezve így a győzelmet is csapatának.

Ghána GHA
1 - 0
Panama PAN
Vége L csoport
Ghána 4-4-1-1
Carlos Manuel Brito Leal Queiróz Szövetségi kapitány
1
L. Ati-Zigi
26
M. Senaya
4
J. Adjei Adjetey
18
J. Opoku
14
G. Mensah
24
E. Appiah Nuamah
3
C. Yirenkyi
15
E. Owusu
11
A. Semenyo
22
K. Sulemana
9
J. Ayew
Panama 3-4-3
Thomas Christiansen Tarín Szövetségi kapitány
22
O. Mosquera
13
J. Ramos Díaz
3
J. Cordoba Chambers
16
A. Andrade Cedeño
23
M. Murillo Bermudez
14
C. Harvey Cesneros
11
E. Bárcenas Herrera
2
C. Blackman
6
C. Martinez
18
C. Waterman Ruiz
7
J. Rodríguez Francis

Ghánára ezután a szerda este remek formában játszó angolok ellen folytatják majd, de ekkor már a csapattal lehet majd a legjobb középpályásuk, Thomas Partey, akit Kanadába nem engedtek be. Panamára a vereséggel kezdő Horvátország vár majd.

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