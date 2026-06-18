Kolumbia simán verte Üzbegisztánt, Ghána utolsó pillanatos góllal nyomta le Panamát

Vereséget hozott Üzbegisztán történelmének első vébémeccse, miután a magyar idő szerint éjszaka lejátszott meccsen simán kikaptak Kolumbiától 3-1-re. A katari világbajnokságot kihagyó kolumbiaiak nem indult könnyen a mérkőzés, de aztán Luis Diaz nagyszerű labdájából Daniel Munoz megszerezte a vezetést.

7 ' J. Mojica Palacio 34 ' A. Khusanov 40 ' D. Muñoz Mejía 46 ' O. Urunov D. Khamdamov 46 ' S. Nasrullayev F. Sayfiyev 60 ' A. Fayzullayev 65 ' L. Díaz Marulanda 72 ' J. Rodríguez Rubio J. Campaz 77 ' A. Fayzullayev A. Amonov 77 ' R. Ashurmatov J. O'rozov 80 ' L. Suárez Charris J. Hernández Suárez 80 ' G. Puerta Molano R. Rios 90+3' J. Arias Andrade K. Castaño Gil 90+3' L. Díaz Marulanda A. Gomez 90+3' E. Shomurodov I. Sergeev 90+9' J. Campaz

Üzbegisztán a hatvanadik percben még egyenlíteni tudott, Abbosbek Fayzullaev góljával, de pár perccel később Diaz révén már ismét vezettek a dél-amerikaiak, majd a hosszabbításban Jaminton Campaz fejesgóljával beállt a végeredmény.

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

Ezzel a K-csoportot Kolumbia vezeti, mivel a másik meccsen Portugália és a Demokratikus Kongói Köztársaság csak döntetlenre jutott egymással.

Ghána - Panama 1-0

A hosszabbítás legvégén szerzett góllal tudta Ghána legyőzni Panamát az L-csoportban, a beszámolók szerint egy kifejezetten lükeő meccsen. Az utolsó perces kontra végén Caleb Yirenkyi szerezte meg élete első válogatott gólját, megszerezve így a győzelmet is csapatának.

Ghána GHA 1 - 0 Panama PAN Vége L csoport Statisztika Kezdő Események Ghána 4-4-1-1 Carlos Manuel Brito Leal Queiróz Szövetségi kapitány 1 L. Ati-Zigi 26 M. Senaya 4 J. Adjei Adjetey 18 J. Opoku 14 G. Mensah 24 E. Appiah Nuamah 3 C. Yirenkyi 15 E. Owusu 11 A. Semenyo 22 K. Sulemana 9 J. Ayew Panama 3-4-3 Thomas Christiansen Tarín Szövetségi kapitány 22 O. Mosquera 13 J. Ramos Díaz 3 J. Cordoba Chambers 16 A. Andrade Cedeño 23 M. Murillo Bermudez 14 C. Harvey Cesneros 11 E. Bárcenas Herrera 2 C. Blackman 6 C. Martinez 18 C. Waterman Ruiz 7 J. Rodríguez Francis

Ghánára ezután a szerda este remek formában játszó angolok ellen folytatják majd, de ekkor már a csapattal lehet majd a legjobb középpályásuk, Thomas Partey, akit Kanadába nem engedtek be. Panamára a vereséggel kezdő Horvátország vár majd.