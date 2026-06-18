Leváltották a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját

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Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatóját, Jeney Áront – tudta meg a HVG.

Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatója
Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint péntektől Schőn Péter Ernő vezeti a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát. Jeney Áron 18 évet töltött a Nemzeti Nyomozó Irodánál, és négy évvel ezelőtt, 2022. július 1-jén nevezték ki igazgatónak.

Valamint a minisztérium csütörtökön visszavonta Tomin Szilvia, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését is, őt pénteki hatállyal Ródler Norbert váltja.

A hónap elején Pósfai Gábor belügyminiszter sorra rúgta ki az alá tartozó hatóságok vezetőit, így az országos rendőrfőkapitány Balogh Jánost, a budapesti rendőrfőkapitány Terdik Tamást, továbbá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát. A belügyminiszter a menesztett Balogh helyére azon nyomban jelölte Mecser Tamást, aki fiatalítást és átalakítást ígért.

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