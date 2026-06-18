Leváltották a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját

Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatóját, Jeney Áront – tudta meg a HVG.
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint péntektől Schőn Péter Ernő vezeti a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát. Jeney Áron 18 évet töltött a Nemzeti Nyomozó Irodánál, és négy évvel ezelőtt, 2022. július 1-jén nevezték ki igazgatónak.
Valamint a minisztérium csütörtökön visszavonta Tomin Szilvia, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését is, őt pénteki hatállyal Ródler Norbert váltja.
A hónap elején Pósfai Gábor belügyminiszter sorra rúgta ki az alá tartozó hatóságok vezetőit, így az országos rendőrfőkapitány Balogh Jánost, a budapesti rendőrfőkapitány Terdik Tamást, továbbá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát. A belügyminiszter a menesztett Balogh helyére azon nyomban jelölte Mecser Tamást, aki fiatalítást és átalakítást ígért.
Bemutatkozott a parlamenti bizottságnak Mecser Tamás, akit csak Novák Előd nem támogatott, aki a mostani egyenruhában is szívesen menetelne a Bűnvadászokkal. Az egykori borsodi rendőrkapitány a bürokrácia csökkentéséről, decentralizálásról, fiatalításról és a vidék problémáiról beszélt.
Opauszki András még egy éve sem volt hivatalban.
Az új vezetők szerdán kezdenek.
Egyelőre azt még nem tudni, hogy ki lesz az utódja.