Magyar Péter a brüsszeli EU-csúcson megígérte, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni

„Volt ma egy gyümölcsöző megbeszélésem az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával. Egyetértettünk abban, hogy le kell zárni a Magyarország ellen már nyolc éve folyó 7-es cikkely es eljárást. Ebben minden segítséget meg fogunk kapni”

– kezdte Magyar Péter a doorstep sajtótájékoztatóját Brüsszelben, ahol miniszterelnökként először képviseli Magyarországot EU-csúcson.

Magyar arról is beszélt, hogy részt vett az Európai Néppárt állam és kormányfőinek gyűlésén, majd a Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által szervezett, „kohézió barátainak” nevezett formáció megbeszélésén is, itt a holnap tárgyalandó következő hétéves uniós költségvetésről egyeztettek 16 tagállam részvételével. Egyeztetett külön Robert Ficóval, majd V4 miniszterelnöki körben, ezt június 23-án Budapesten és Gödöllőn folytatják.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Magyar arról is beszélt, hogy másként fogják képviselni Magyarországot (mint Orbánék tették), biztosan nem fognak mindenben egyetérteni, de pártpolitikai okokból nem fog vétózni Magyarország, és nem fognak csak azért harcolni, hogy harcoljanak.

Magyar röviden kitért az ellenzékben lévő Fideszre, amely elmondása szerint próbálja megakadályozni, hogy a 6000 milliárd forint uniós forrás hazajöjjön, de nem fog sikerülni nekik.

Magyar Ukrajna csatlakozásáról azt mondta, hozzájárulnak ahhoz, hogy megnyissák az első klasztert, de fenntartásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy most, az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszterfejezet megnyitásáról legyen szó. Magyar szerint nagyon széttartók az álláspontok, Magyarország nincs egyedül a sajátjával. Az érdemalapú csatlakozás mellett érvelt, ami a nyugat-balkáni országoknak is küldendő üzenet lenne. Azt mondta:

„Van, aki esetleg másfajta csatlakozási módot szeretne, van, aki azonnal megnyitna mindent, van, aki csak két fejezetet nyitna meg. Mi pedig azt mondjuk, hogy most nyitottuk meg az első klasztert, még meg sem száradt rajta a pecsét. Jelenleg szerintem azoknak a tagjelölteknek kell pozitív jelzést küldeni, akik már rengeteg munkát beletettek.”

A sajtótájékoztató végén még megígérte, hogy elődjével ellentétben ő nem fog kimenni kávézni, amikor fontos dolgokról tárgyalnak: