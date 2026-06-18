Szakadó esőben is volt „hidratációs szünet”, hangosan fütyültek a nézők a Ghána-Panama meccsen

Hangos fújólás fogadta az L-csoport meccsein szerda este-éjjel a „hidratációs szünetnek” nevezett háromperces reklámszünetet és leállást. A Reuters beszámolója szerint előbb Dallasban, ahol az angolok játszottak a horvátokkal, majd Torontóban is, a Ghána-Panama meccsen.

A mindkét félidő felénél kötelezően elrendelendő szünet idei újítása a Fifának, és mint részletesen is megírtuk, a focisták egészségéről kamuzva, alighanem az extra értékesíthető reklámperceket szem előtt tartva vezették be, komoly változást hozva ezzel a sportágba, gyakorlatilag négy negyedre osztva a meccseket.

Fotó: MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP

Az angol szurkolók már előre jelezték, hogy tiltakozni fognak, de a hangos fújólást mindkét tábortól hallani lehetett tegnap. És szintén felháborodva reagáltak a másik meccs nézői, hiszen ott szakadt az eső és kifejezetten hűvös volt az idő.

Thomas Christiansen, a panamai válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata 1–0-ra kikapott Ghánától arról beszélt, hogy „nem volt meleg, de el kell fogadnunk, hogy mindezt a televíziós hirdetők finanszírozzák.”

Visszafogottabb tiltakozás volt már az Irak-Norvégia meccsen is kedden, mert a stadionban nagyjából 23 fok.