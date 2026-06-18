Újabb 7-7 forinttal csökken péntektől a benzin és a gázolaj piaci ára

Péntektől újabb, bruttó 7-7 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.hu.

Fotó: MATHIEU THOMASSET/Hans Lucas via AFP

Az üzemanyagpiaci portál szerint a héten bejelentett változások összességében már érdemi árcsökkenést hoznak, különösen a gázolaj esetében. A mérséklődés hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, ami az elmúlt napokban folyamatosan lefelé nyomta az üzemanyagárakat.

A benzin literenkénti átlagára így péntektől 620 forint, a gázolajé pedig 632 forint lesz.

Közben a kormány szerdán bejelentette, hogy kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. Ez a 95-ös benzin esetében literenként 595 forintos, a gázolajnál pedig legfeljebb 615 forintos árat jelentett. A lépést egy Facebook-posztban Magyar Péter azzal indokolja, hogy a héten várhatóan már 10-15 forinttal amúgy is a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a kutakon – bár a csökkenés mértékét nézve ez még egy kicsit odébb van.

A védett áras rendszert március 11-én vezette be az Orbán-kormány, a közel-keleti háború közvetlen árhatásainak kivédésére. A kivezetését az olajárak és a forint árfolyamának alakulásához kötötték. Azóta a béketervek hatására nagyot esett az olaj világpiaci ára, miközben a forint is jelentősen erősödött: az euró árfolyama már a 350 forintos szintet közelíti.