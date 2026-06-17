Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárat

A kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, erről a szerdai kormányülésen döntöttek. A lépést egy Facebook-posztban Magyar Péter azzal indokolja, hogy a héten várhatóan már 10-15 forinttal amúgy is a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a kutakon.

A védett áras rendszert még az Orbán-kormány vezette be a közel-keleti háború közvetlen árhatásainak a kivédésére március 11-én. A kivezetését az olajárak és a forint alakulásához kötötték, azóta pedig a béketervek hatására az olaj világpiaci ára nagy esésbe kezdett, és közben a forint is sokat erősödött, az euroárfolyam már a 350 forintot karcolgatja.

Mint a Portfolio is írja a döntés előtti cikkében, a védett üzemanyagárat már idáig is sokszor bírálták. Bár a rendszer a rögzített kiskereskedelmi áraival kedvez az autósoknak, és a nagykereskedők sem jártak rosszul, hiszen ők fixált áron intézhették a beszerzéseiket az ország stratégiai gázolaj- és benzintartalékából, ennek megvan az ára: Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészletei történelmi mélypontra zuhantak.

Emiatt a védett áras rendszer sokáig nem maradhat fenn, és a Tisza-kormány már korábban is tárgyalt a Mollal a kivezetésről.

Magyar Péter miniszterelnök a posztjában, amellett, hogy a Fidesz 1000 forintos benzinárral való riogatására emlékeztet, azt hangsúlyozza, hogy a kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, akárcsak a MOL a csökkentett árréseket. Magyar szerint a védett ár idáig havi 50 milliárd forintjába került a költségvetésnek.