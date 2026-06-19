50 millió forintot fizetnek Schwarzeneggerék azért, hogy két napig ne járjon a 2-es metró a vonalának nagyobbik felén

„A produceri iroda a BKV összes pluszköltségét finanszírozza, tehát a BKV ezen keres emlékeim szerint 50 millió forintot, de ezt validálni kéne, én úgy emlékszem, hogy 50 millió forintot” – mondta Karácsony Gergely a Népszavának. A lap interjújából kiderül: a főpolgármester szerint a lezárt metróalagút is Budapest népszerűségét növeli.

Mint azt a 444 is megírta, június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig nem jár az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal lehet utazni. Az okot is megjelölték a BKK-sok: filmforgatás.

Hogy milyen filmforgatás indokol két teljes napnyi nem közlekedést a 2-es metróvonal nagyobbik felén, arra nem tért ki a közleményük, a Telex viszont beszámolt róla. Információik szerint amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le azt, jegyezte meg a lap.